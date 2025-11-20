Giá xăng, dầu cùng giảm

Giá xăng, dầu (trừ dầu hỏa) cùng giảm 30-340 đồng một lít từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 30 đồng, xuống 20.540 đồng một lít. E5 RON 92 cũng hạ 40 đồng, giá mới 19.800 đồng.

Tương tự, dầu diesel và mazut giảm 40-340 đồng so với cách đây 7 ngày, tương ứng mỗi lít, kg còn 19.820 đồng và 13.730 đồng. Riêng dầu hỏa tăng 350 đồng một lít, lên 20.280 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 20.540 - 30 Xăng E5 RON 92 19.800 - 40 Dầu diesel 19.820 - 40 Dầu hoả 20.280 + 350 Dầu mazut 13.730 - 340

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Theo Thông tư của Bộ Công Thương, xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - sẽ được phối trộn, bán rộng rãi trên cả nước, từ 1/6/2026. Xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết 2030.

Ngoài ra, dầu diesel sinh học B5, B10 chưa bắt buộc phải phối trộn để sử dụng cho động cơ diesel. Tuy nhiên, Bộ Công thương khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất và kinh doanh các mặt hàng dầu diesel sinh học này.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thượng vụ Quốc hội, năm 2026, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

* Tiếp tục cập nhật

Phương Dung