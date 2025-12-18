Giá xăng về dưới 20.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu cùng giảm 230-710 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 460 đồng, xuống 19.620 đồng một lít. E5 RON 92 cũng hạ 380 đồng, có giá mới 19.230 đồng.

Tương tự, các mặt hàng dầu cùng giảm so với cách đây 7 ngày. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt về mức 17.470 đồng và 17.930 đồng. Dầu mazut cũng thấp hơn kỳ trước 230 đồng mỗi kg, còn 13.160 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 19.620 - 460 Xăng E5 RON 92 19.230 - 380 Dầu diesel 17.470 - 680 Dầu hoả 17.930 - 710 Dầu mazut 13.160 - 230

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ thông tin liên quan tới thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhưng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tăng vượt dự báo. Giá nhiên liệu thế giới có xu hướng giảm so với kỳ trước, trong đó mỗi thùng xăng RON 95 bình quân hạ 3% xuống 77,5 USD; dầu diesel giảm 4,5%, còn mazut 2,4%.

Tính chung từ đầu tháng 11, giá xăng dầu có 6 đợt điều chỉnh giảm, trong đó mỗi lít RON 95-III giảm 490 đồng, diesel hạ 1.710 đồng. Diễn biến này góp phần kéo giảm chi phí nhiên liệu đầu vào cho người tiêu dùng. Song ở góc độ cung ứng, một số doanh nghiệp đầu mối lớn cho biết mặt bằng giá liên lục giảm khiến họ gặp khó trong cân đối nguồn cung, bảo đảm hiệu quả kinh doanh.

Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - sẽ được phối trộn, bán rộng rãi trên cả nước từ 1/6/2026. Xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết 2030.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thượng vụ Quốc hội, năm 2026 thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

Phương Dung