Giá xăng giảm về sát 20.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu cùng giảm 40-380 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 380 đồng, xuống 20.080 đồng một lít. E5 RON 92 cũng hạ 210 đồng, có giá mới 19.610 đồng.

Tương tự, các mặt hàng dầu cùng giảm 40-250 đồng một lít, kg so với cách đây 7 ngày. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt về mức 18.150 đồng và 18.640 đồng. Dầu mazut cũng thấp hơn kỳ trước 40 đồng mỗi kg, còn 13.390 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 20.080 - 380 Xăng E5 RON 92 19.610 - 210 Dầu diesel 18.150 - 230 Dầu hoả 18.640 - 250 Dầu mazut 13.390 - 40

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới 7 ngày qua chịu ảnh hưởng từ thông tin liên quan tới thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine, quyết định hạ lãi suất Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Giá nhiên liệu thế giới có xu hướng giảm so với kỳ trước, trong đó mỗi thùng xăng RON 95 bình quân hạ 2,4% xuống 79,9 USD; dầu diesel giảm 1,5%, còn mazut 0,4%.

Xăng E10 - loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol vào xăng khoáng - sẽ được phối trộn, bán rộng rãi trên cả nước từ 1/6/2026. Xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết 2030.

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thượng vụ Quốc hội, năm 2026 thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol) duy trì ở mức 2.000 đồng một lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn 1.000 đồng một lít. Mỡ nhờn là 1.000 đồng mỗi kg, dầu hỏa 600 đồng một lít. Các mức này tương tự áp dụng trong 2025.

Phương Dung