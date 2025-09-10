Nhà cách công ty 10 km mắc kẹt với chiếc xe máy 'uống' 4 lít xăng

Chiếc xe này hồi mua mới rất mắc tiền, bây giờ uống xăng như uống nước lã, bỏ thì tiếc mà bán thì không ai mua.

Nhà tôi bốn người, bốn chiếc xe máy. Vợ và con gái đang đi mẫu xe máy hybrid điện tiết kiệm xăng, con trai lớn đi xe côn tay. Tôi thì đi mẫu xe to xác, nặng nề, uống xăng như uống nước lã.

Xe này hồi mới mua không rẻ, tính ra rất đắt. Nếu đem đi mua vàng chắc giờ mua được mấy chiếc xe đời mới. Bỏ thì thương, vương thì tội, ngày đi làm và về nhà 20 km mà đi chiếc xe như uống nước lã.

Nhiều lần tôi định bán quách đi rồi mua xe khác nhưng cũng không ai mua. Tôi đành bấm bụng chạy tiếp... nhưng tính ra tiền xăng hàng tháng gần bằng chi phí ăn uống một người.

Cái đáng nói không chỉ là tiền bạc. Mỗi lần rồ ga, tôi lại thấy mình đang góp phần làm không khí thêm ô nhiễm. Dù xe không xì khói đen, nhưng lượng xăng tiêu hao quá mức nghĩa là khí thải cũng nhiều gấp đôi, gấp ba xe tiết kiệm nhiên liệu. Đó là thứ ô nhiễm ẩn mà ít ai để ý, vì nó không lộ ra bằng khói mù mịt.

Trên đường phố Việt Nam, không khó để bắt gặp những chiếc xe máy đời cũ vẫn đều đặn lăn bánh mỗi ngày. Nhiều người giữ lại vì tiếc của, vì thói quen, hoặc đơn giản vì "xe còn chạy được thì tội gì bỏ".

Nhìn rộng ra, Việt Nam hiện có hàng triệu chiếc xe máy đời cũ vẫn đang chạy ngoài đường. Nhiều người nghĩ chỉ xe hỏng hóc, phun khói mới gây ô nhiễm, nhưng thực tế những chiếc xe uống xăng cũng đang để lại dấu vết khó lường. Không chỉ môi trường gánh chịu, chính túi tiền của người dân cũng hao hụt từng ngày.

Nếu cứ tiếp tục duy trì thói quen dùng xe cũ vì tâm lý cố chạy thêm vài năm, thì cuối cùng chính người sử dụng chịu thiệt. Bởi chi phí nhiên liệu, chi phí bảo dưỡng, thậm chí là rủi ro hỏng hóc giữa đường, đều cộng lại còn lớn hơn nhiều so với việc đầu tư một chiếc xe mới tiết kiệm xăng hoặc chuyển sang phương tiện khác.

Trên lý thuyết, chúng ta có thể nói như thế. Nhưng cũng không thể đổ lỗi hết cho họ được, như bản thân tôi - và rất nhiều người khác, xe máy là một tài sản giá trị cao, không thể dễ dàng bỏ đi rồi mua mới. Vả lại, bỏ đi rồi thì những chiếc xe này sẽ đi về đâu?

