Giá xăng lên sát 19.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu cùng tăng 50-760 đồng một lít, kg từ 15h hôm nay, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 210 đồng, lên 18.840 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 cũng thêm 50 đồng, có giá mới 18.330 đồng.

Tương tự, các mặt hàng dầu cùng tăng 220-760 đồng một lít, kg so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa lần lượt lên mức 18.170 đồng và 18.170 đồng.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 18.840 + 210 Xăng E5 RON 92 18.330 + 50 Dầu diesel 18.170 + 470 Dầu hoả 18.170 + 220 Dầu mazut 14.630 + 760

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại

Bộ Công Thương cho biết thị trường xăng dầu thế giới những ngày qua chịu ảnh hưởng từ các thông tin như tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran, tồn kho dầu của nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm mạnh hơn dự báo và đồng USD giảm giá.

Theo đó, giá nhiên liệu thế giới có xu hướng tăng so với kỳ trước. Mỗi thùng xăng RON 95 bình quân tăng 1,7% lên 73,6 USD; dầu diesel thêm 3,4%, mazut 7,5%.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Công Thương sáng 29/1, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết Nghị định về kinh doanh xăng dầu sửa đổi dự kiến được ban hành trong tháng 2. Trong đó, cách tiếp cận, điều hành giá xăng dầu sẽ thay đổi.

Theo đó, doanh nghiệp được trao quyền điều hành giá, đảm bảo cân đối liên quan tới chi phí khác nhau, cung ứng xăng dầu ở các vùng miền. Giá mặt hàng này sẽ lên và xuống theo diễn biến thế giới, với chu kỳ điều hành phù hợp.

Còn quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ được tập trung lại vào một tài khoản của Nhà nước, để ngoài ngân sách (hiện quỹ này để tại các doanh nghiệp, với tài khoản riêng). Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành xây dựng phương án về bình ổn giá xăng dầu; phương án, tiêu chí sử dụng quỹ do Thủ tướng phê duyệt.

Liên quan tới xăng sinh học E10, Thứ trưởng Tân nhắc lại lộ trình triển khai trên cả nước từ 1/6. Bộ Công Thương sẽ phân giao nguồn cung cho các doanh nghiệp và kiểm tra việc sản xuất, pha chế và đảm bảo cơ sở vật chất tiêu thụ xăng sinh học trong tháng 3 và 4.

Phương Dung