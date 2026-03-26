Giá xăng giảm hơn 5.600 đồng một lít

Từ 24h ngày 26/3, giá các loại xăng, dầu (trừ mazut) cùng giảm 970-5.620 đồng một lít, kg tùy loại.

Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 5.620 đồng, xuống 24.330 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 hạ 4.750 đồng, có giá mới 23.320 đồng.

Các mặt hàng dầu (trừ mazut) giảm 970-2.450 đồng một lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa có giá mới lần lượt 35.440 đồng và 35.380 đồng.

Sau 9 liên tiếp, liên Bộ ngừng chi sử dụng Quỹ bình ổn giá tại kỳ điều hành hôm nay.

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 24.330 - 5.620 Xăng E5 RON 92 23.320 - 4.750 Dầu diesel 35.440 - 2.450 Dầu hoả 35.380 - 970 Dầu mazut 21.740 + 1.500

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại.

Theo Bộ Công Thương, xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khiến thị trường xăng dầu trong nước chịu áp lực kép. Cụ thể, nguồn nguyên liệu cho sản xuất bị gián đoạn, hoạt động nhập khẩu gặp khó do các quốc gia trong khu vực hạn chế xuất khẩu. Nguồn cung đầu vào của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - chiếm khoảng 40% sản lượng tiêu thụ - bị ảnh hưởng đáng kể.

Để ứng phó, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết cho phép điều hành giá linh hoạt, tránh tình trạng "sốc dồn kỳ". Nhà điều hành cũng sử dụng các giải pháp tài khóa, gồm giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) xăng dầu về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung quốc tế. Việc sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng giúp giảm biên độ tăng giá trong nước so với thế giới, ổn định thị trường.

Bộ Tài chính cũng đang đề xuất giảm một nửa thuế bảo vệ môi trường, với xăng (trừ ethanol) từ mức 2.000 đồng xuống còn 1.000 đồng mỗi lít. Tương tự, mức thuế với dầu diesel cũng có thể hạ từ 1.000 đồng về 500 đồng. Riêng nhiên liệu bay, cơ quan quản lý đề xuất đưa thuế này về 1.000 đồng, giảm 500 đồng so với hiện hành.

Thuế bảo vệ môi trường là thuế gián thu, được tính vào giá bán hàng hóa. Khi thuế này giảm, giá bán lẻ các mặt hàng tương ứng cũng giảm theo. Chẳng hạn, nếu thuế môi trường với xăng (trừ ethanol) giảm 1.000 đồng, giá bán lẻ xăng có thể giảm khoảng 1.080 đồng mỗi lít (gồm phần giảm thuế giá trị gia tăng). Tương tự, khi thuế môi trường với nhiên liệu bay và diesel giảm 500 đồng, giá bán lẻ các mặt hàng này có thể hạ khoảng 540 đồng.

Những ngày qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm, gửi công thư tới lãnh đạo nhiều nước, đồng thời làm việc với đại sứ các nước tại Việt Nam, đề nghị họ hỗ trợ nguồn dầu, đảm bảo an ninh năng lượng. Chẳng hạn, Việt Nam đã huy động được 4 triệu thùng dầu từ các đối tác, hay đề nghị tiếp cận nguồn dầu xả kho dự trữ của Nhật Bản...

Ngày 24/3, Bộ Công Thương cho biết nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn được bảo đảm. Sản lượng tại Lọc dầu Dung Quất tăng 10,5%, đủ nguyên liệu sản xuất đến đầu tháng 5. Còn Lọc hóa dầu Nghi Sơn duy trì sản xuất đến hết tháng 4.

Phương Dung