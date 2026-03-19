Giá xăng tăng hơn 5.100 đồng

Giá xăng RON 95-III từ 23h ngày 19/3 tăng lên 30.690 đồng một lít, dầu diesel ở mức 30.420 đồng.

Theo điều chỉnh của Liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 5.120 đồng, lên 30.690 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 thêm 4.670 đồng, có giá mới 27.170 đồng.

Các mặt hàng dầu (trừ mazut) tăng 3.400-8.990 đồng một lít tùy loại so với kỳ điều hành trước. Cụ thể, mỗi lít diesel và dầu hỏa có giá mới lần lượt 30.420 đồng và 35.920 đồng.

Đây là kỳ điều hành thứ sáu liên tiếp, liên Bộ chi sử dụng Quỹ bình ổn giá. Mức chi thấp hơn các kỳ trước. Dầu diesel và dầu hỏa chi quỹ 4.000 đồng, xăng và mazut 3.000 đồng một lít

Giá xăng, dầu thay đổi như sau:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng RON 95-III 30.690 + 5.120 Xăng E5 RON 92 27.170 + 4.670 Dầu diesel 30.420 + 3.400 Dầu hoả 35.920 + 8.990 Dầu mazut 22.180 + 3.520

Đơn vị: đồng/lít hoặc kg, tùy loại.

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), từ đầu năm đến hết 15/3, Việt Nam nhập khẩu gần 2,71 triệu tấn xăng dầu các loại, với kim ngạch hơn 1,94 tỷ USD - tăng 42-43% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng 15 ngày đầu tháng 3, khối lượng xăng dầu nhập về đã tăng 41,4%, kéo theo giá trị kim ngạch vọt lên 89,2% so với cùng kỳ.

Những ngày qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm, gửi công thư tới lãnh đạo nhiều nước, đồng thời làm việc với đại sứ các nước tại Việt Nam, đề nghị họ hỗ trợ nguồn dầu, đảm bảo an ninh năng lượng. Chẳng hạn, Việt Nam đã huy động được 4 triệu thùng dầu từ các đối tác, hay đề nghị tiếp cận nguồn dầu xả kho dự trữ của Nhật Bản... Liên Bộ Công Thương - Tài chính cũng chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức cao, 4.000-5.000 đồng một lít với xăng, dầu và giảm thuế ưu đãi MFN về 0% nhằm hỗ trợ giá nhiên liệu.

Tại buổi làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng ngày 17/3, Thủ tướng đánh giá nguồn cung xăng dầu, năng lượng đảm bảo cho sản xuất, tiêu dùng và hạn chế tối đa ảnh hưởng tiêu cực tới người dân, doanh nghiệp.

Phương Dung