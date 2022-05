Giá xăng dầu đẩy CPI tháng 5 tăng

Xăng dầu, lương thực, hàng hoá thiết yếu tăng giá là nguyên nhân chủ yếu khiến CPI tháng 5 tăng 0,38% trong tháng 5.

Thông tin này vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Nếu so với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng này tăng 2,86%.

Nguyên nhân đến từ giá xăng dầu trong nước bị đẩy lên theo giá thế giới, cộng với giá lương thực, thực phẩm, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng do ảnh hưởng giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào.

Cụ thể, trong tháng 5, các đợt điều chỉnh giá xăng, dầu tăng lần lượt 5,93% và 3,99% khiến CPI của nhóm giao thông có mức bật cao nhất với 2,34%. Điều này tác động đáng kể đến CPI nói chung.

Nhóm văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,74% do nhu cầu đi lại, nghỉ dưỡng của người dân quay trở lại. Nhóm đồ uống, thuốc lá hay các mặt hàng lương thực cũng có sự điều chỉnh về giá do nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng...

Chỉ số giá nhiều nhóm hàng hoá trong tháng đi lên là lý do khiến CPI bình quân 5 tháng đầu năm tăng 2,25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức này lại thấp hơn mức tăng của 5 tháng đầu năm giai đoạn 2017-2020. Còn lạm phát cơ bản tăng 1,1%, thấp hơn mức CPI bình quân chung, theo Tổng cục Thống kê, việc này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, xăng dầu.

Giá vàng trong nước tháng 5 cũng biến động cùng chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 25/5, bình quân giá vàng thế giới ở mức 1.845 USD một ounce, giảm 4,6% so với tháng trước do đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng trở lại làm giảm sức hấp dẫn của vàng. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 5 giảm 0,52% so với tháng trước.

