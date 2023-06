Giá VinFast Evo 200 Lite về dưới 20 triệu đồng

Mẫu xe máy điện giảm 2,6 triệu đồng vào giá xe và 151.000 đồng giá thuê pin mỗi tháng, giữ nguyên giá mua pin, áp dụng từ 20/6-20/9.

Evo 200 Lite - mẫu xe máy điện bán chạy nhất của VinFast giảm giá bán từ 22 triệu xuống 19,4 triệu, tương ứng giảm 2,6 triệu đồng. Bên cạnh giảm giá xe, hãng xe Việt còn giảm giá thuê pin từ 350.000 đồng/tháng xuống 199.000 đồng/tháng, tương ứng mức giảm 151.000 đồng. Tuy nhiên, giá mua pin vẫn giữ nguyên 19,9 triệu đồng. Hãng áp dụng mức giá này trong 3 tháng, 20/6/-20/9. Đây là khoảng thời gian học sinh, sinh viên chuẩn bị cho năm học mới.

Xe máy điện Evo 200 Lite giảm giá từ 22 triệu xuống 19,4 triệu đồng. Ảnh: VinFast

Kể từ khi ra mắt vào tháng 9/2022, đây là lần đầu tiên Evo 200 Lite có chương trình ưu khuyến mãi lớn, giảm giá bán xe và giá thuê pin.

Evo 200 Lite là mẫu xe máy điện phát triển cho khách hàng là học sinh. Xe có tốc độ giới hạn tối đa 49 km/h và không yêu cầu bằng lái. Phạm vi hoạt động 205 km mỗi lần sạc đầy. Xe sử dụng pin LFP dung lượng 3,5 kWh. Pin hỗ trợ sạc tiêu chuẩn 400 W với thời gian sạc đầy khoảng 10 giờ và hỗ trợ sạc nhanh 1.000 W khoảng 4 giờ.

Ngoài ra, Evo 200 Lite đạt chuẩn chống nước IP67 và động cơ có khả năng chống nước ngập sâu 0,5 m trong thời gian 30 phút, theo công bố của VinFast. Cốp dưới yên dung tích 22 lít. Xe lắp hệ thống đèn chiếu sáng LED. Động cơ inhub công suất định danh 1.500 W, công suất lớn nhất 2.450 W. Trọng lượng Evo 200 Lite chỉ 97 kg gồm cả pin.

Kích thước của Evo 200 Lite tương đương Honda Vision. Mẫu xe của VinFast ngắn hơn 67 mm, hẹp hơn 3 mm nhưng cao hơn 26 mm so với đối thủ. Cụ thể Evo 200 Lite có kích thước dài 1.804 mm, rộng 683 mm, cao 1.127 mm.

So với Vision, Evo 200 Lite khiêm tốn hơn về quãng đường (205 km của Evo 200 so với khoảng 250 km của Vision). Tốc độ tối đa 49 km/h của dòng xe máy điện cũng thấp hơn đáng kể so với Vision, vốn có thể đạt 80 km/h. Tuy vậy, xe của VinFast sử dụng điện sạch hơn so với xăng, chi phí mua ban đầu cũng rẻ hơn.

Minh Vũ