Giá vé xe khách tăng 40% dịp lễ Quốc khánh

Dịp lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, lượng khách qua ba bến xe lớn ở TP HCM dự báo tăng, giá vé được phép cộng thêm tối đa 40% để bù chi phí xe chạy rỗng.

Tại bến xe Miền Đông mới, tổng khách dự kiến tăng khoảng 27% so với cùng kỳ năm ngoái, số chuyến tăng 18%, tập trung trên các tuyến từ TP HCM ra đến Đà Nẵng. Từ 30/8 đến 4/9, bến phục vụ gần 54.000 khách với khoảng 2.700 chuyến. Cao điểm hai ngày 30-31/8, mỗi ngày có 13.500-15.100 khách.

Bến xe yêu cầu doanh nghiệp kê khai điều chỉnh, niêm yết giá công khai. Mức tăng vé tối đa 40% áp dụng trong hai ngày 29-30/8 cho các tuyến từ Đà Nẵng vào đến Đồng Nai và miền Tây.

Khách lên xe ở bến Miền Đông mới hồi đầu năm 2025. Ảnh: Giang Anh

Ở bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh cũ), lượng khách dự báo gần 56.000, số chuyến khoảng 2.700. Giá vé cũng chỉ được phép tăng tối đa 40% trong hai ngày 29-30/8.

Ở hướng về Đồng bằng sông Cửu Long, bến xe Miền Tây dự kiến phục vụ hơn 227.000 lượt khách với 9.600 chuyến. Riêng ngày 30/8 cao điểm có khoảng 65.500 khách, tăng 5% so với năm ngoái, số chuyến tăng 7%. Do đặc thù hành trình ngắn, khách thường mua vé cận ngày nghỉ. Giá vé tại đây cũng tăng không quá 40% so với ngày thường.

Các bến đã chuẩn bị phương án điều động xe từ tuyến ít khách sang tuyến đông, bổ sung xe buýt, đồng thời phối hợp cùng TP HCM và các tỉnh lân cận để giải tỏa ùn tắc trên hành trình.

Giang Anh