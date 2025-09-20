Giá vé tàu Tết cao nhất hơn 3,7 triệu đồng

Đường sắt mở bán vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 từ hôm nay, giá tăng 5-10% so với năm trước, cao nhất chặng Sài Gòn - Hà Nội hơn 3,7 triệu đồng.

Vé tàu Tết Bính Ngọ 2026 được mở bán từ 8h hôm nay, áp dụng cho khách mua trực tiếp tại nhà ga, các điểm bán vé hoặc đặt qua mạng. Mỗi khách được mua tối đa 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Với khách đi tập thể, ngành đường sắt đã tiếp nhận danh sách đăng ký của các đơn vị từ ngày 15 đến 19/9.

Tại ga Sài Gòn sáng nay, nhiều người có mặt từ sớm để lấy số thứ tự mua vé, song nhà ga thông thoáng hơn các năm trước nhờ phần lớn hành khách đặt vé online. Lượng khách mua trực tiếp ít nên thủ tục diễn ra nhanh, trung bình mỗi người chỉ chờ khoảng 10 phút là được phục vụ.

Khách mua vé tàu Tết tại ga Sài Gòn, sáng 20/9. Ảnh: Giang Anh

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn, cho biết giá vé Tết năm nay tăng do đưa vào khai thác 150 toa xe mới. Mức cao nhất là 3,75 triệu đồng cho giường nằm mềm tầng một (khoang 4 giường) trên tuyến Sài Gòn - Hà Nội dịp cao điểm. Riêng khoang VIP, giá 7,35 triệu đồng mỗi giường, dành cho khách muốn có không gian riêng tư.

Khách vẫn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi: mua vé xa ngày giảm 5-15%, vé tập thể giảm 2-12%, khứ hồi giảm 5% chặng về, sinh viên giảm 10-20%, người cao tuổi và trẻ em áp dụng chính sách hiện hành.

Tết năm nay, ngành đường sắt tổ chức chạy tàu từ ngày 3/2 đến 8/3/2026 (16 tháng Chạp đến 20 tháng Giêng), bố trí 55 đoàn tàu với 330.000 chỗ mỗi ngày. Ngoài 7 đôi tàu Thống Nhất, sẽ có thêm 2 đôi tăng cường tuyến Hà Nội - TP HCM và 12 đôi tàu ngắn ngày trên các tuyến có nhu cầu lớn như Hà Nội - Vinh, Huế - Đà Nẵng, Sài Gòn - Nha Trang, Quy Nhơn, Phan Thiết.

Hành khách có thể mua vé tại các nhà ga, website dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn, hoặc qua ví điện tử như MoMo, ViettelPay.

Giang Anh