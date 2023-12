Giá vé máy bay tăng cao dịp Tết

Còn hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán song nhiều chuyến bay từ TP HCM đến Thanh Hóa, Vinh đã hết chỗ, còn một số ghế giá tăng gấp đôi so với ngày thường.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kéo dài 7 ngày, từ 8/2/2024 đến hết ngày 14/2/2024 (tức từ 29 tháng chạp đến mùng 5 Tết). Để chuẩn bị cho chuyến về Hà Nội thăm bố mẹ dịp Tết, anh Đỗ Mạnh, trú quận Tân Bình, TP HCM, lên mạng tìm vé về vào ngày 7/2 (28 tháng chạp) và trở lại ngày 15/2 (mùng 6 Tết).

Vé của Vietnam Airlines là 14 triệu đồng khứ hồi cho hai người. Bamboo Airways có giá tương tự kể cả chuyến bay đêm. Giá vé của Vietjet Air thấp hơn song chưa bao gồm hành lý gửi. Do giá vé tăng gấp đôi so với ngày thường, anh Mạnh đang tính ra Tết mới về thăm quê hoặc chờ giá giảm gần Tết.

Trên một số website bán vé, các chặng bay từ TP HCM về miền Trung căng thẳng nhất. Một số chuyến của Vietnam Airlines từ TP HCM đi Thanh Hóa ngày giáp Tết hết vé phổ thông, chỉ còn vé thương gia 5,9 triệu đồng, chiều ngược lại ra Tết cũng hết nhiều loại vé. Chặng TP HCM đi Vinh ngày 28-29 tháng chạp có 13 chuyến bay thì một nửa số chuyến chỉ còn vé thương gia, hết vé phổ thông.

Vietjet Air có nhiều chuyến bay hơn Vietnam Airlines, song nhiều chuyến cũng hết ghế phổ thông chặng TP HCM - Thanh Hóa, Vinh ngày 28-29 Tết, còn một số chuyến giá 3,4 triệu đồng chưa bao gồm hành lý, chiều ngược lại mùng 5-6 Tết giá tương đương. Các chặng này đều được bán sát giá trần theo khung giá vé máy bay là 7 triệu đồng khứ hồi.

Chặng bay TP HCM - Nội Bài đông khách nhất vẫn còn nhiều chỗ, song giá vé đều tăng gấp 1,5-2 lần so với ngày thường. Vé hãng Vietjet Air chiều TP HCM ra Hà Nội ngày 29 Tết, chiều ngược lại ngày mùng 6 Tết còn nhiều, giá khoảng 6 triệu đồng/khứ hồi, chưa gồm hành lý gửi. Vé Vietnam Airlines các ngày giáp Tết từ TP HCM đi Hà Nội và ngược lại sau Tết đều có giá trần là 7 triệu khứ hồi.

Dịp cao điểm Tết, các hãng hàng không nội địa dự kiến cung ứng 5,5 triệu ghế trên các đường bay nội địa, tăng 4% so với Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và xấp xỉ 2,1 triệu ghế trên các đường bay quốc tế, tăng 36% so với Tết năm trước. Trong đó Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) dự kiến cung ứng 3 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế.

Vietnam Airlines Group tập trung tăng chuyến đường bay kết nối Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM với các tỉnh thành như Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Quảng Nam, Pleiku, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Nha Trang, Phú Quốc... Đối với mạng bay quốc tế, các đường bay được cung ứng nhiều chỗ nhất là giữa Việt Nam với Đông Bắc Á và Đông Nam Á, châu Âu.

Lý giải nguyên nhân các chuyến bay dịp Tết còn ít chỗ, đại diện Vietnam Airlines cho biết nhu cầu đi lại của người dân thường tăng cao và dồn vào những ngày bay với khung giờ bay đẹp. Chuyến bay về miền Trung hết sớm do nhu cầu từ TP HCM đi Thanh Hóa, Vinh rất cao, nhiều người mua vé ngay sau khi hãng mở bán. Giá vé phổ thông các chặng vẫn nằm trong khung giá quy định.

Ông Đinh Việt Sơn, Phó cục trưởng Hàng không Việt Nam, phân tích giá vé máy bay thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt với nhiều dải giá tùy tình hình thị trường, điều kiện mua vé, thời điểm xuất vé. Vận chuyển hàng không trong giai đoạn Tết có đặc thù chỉ đông khách một chiều, chiều còn lại ít hoặc không có. Bởi vậy giá vé áp dụng thời điểm này phần nào giúp các hãng hàng không lấy chi phí thu một chiều bù đắp cho chặng bay cả hai chiều.

Theo ông Sơn, về tổng thể giá vé máy bay trên phạm vi toàn cầu đang cao hơn so với năm 2022 do chi phí đầu vào tăng. Hiện các hãng phải đối mặt với giá nhiên liệu tăng (nhiên liệu chiếm 36% phí vận chuyển). Cụ thể giá nhiên liệu Jet A1 tháng 10 là trên 122 USD/thùng, tăng hơn 60% so với năm 2019. "Thị trường vận tải hàng không nội địa đã dần hồi phục như giai đoạn trước dịch Covid-19 nhưng các hãng hàng không Việt Nam vẫn chưa thể có lãi", ông Sơn nói.

Để giảm giá vé máy bay, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các hãng bay tăng nguồn cung ra thị trường. Đồng thời, Cục hỗ trợ và khuyến khích các hãng tăng năng lực khai thác như thuê máy bay ngắn hạn, kéo dài thời gian khai thác hàng ngày của đội bay, tăng cường bay đêm. Các sân bay được yêu cầu chuẩn bị phục vụ nhu cầu bay đêm của khách.

