Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 cao nhất 4,8 triệu đồng

Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận giá vé chặng Hà Nội – Phú Quốc được Vietnam Airlines niêm yết cao nhất tới 4,8 triệu đồng một chiều.

Trước kỳ nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương và dịp lễ 30/4, Cục đánh giá xu hướng đặt chỗ trên các chuyến bay tương đối đồng đều trong hai kỳ nghỉ lễ.

Một số chặng bay đã lấp đầy số chỗ trên 90% trong các ngày cao điểm, chủ yếu ở đường bay đến điểm du lịch như TP HCM - Tuy Hòa, Côn Đảo; Hà Nội – Tuy Hòa, Chu Lai, Đồng Hới. Ở chiều ngược lại, nhu cầu đi lại tăng dần vào cuối kỳ nghỉ khi hành khách quay trở lại các đô thị lớn, đặc biệt là TP HCM.

Trên chặng TP HCM– Đà Nẵng, giá vé chiều đi ngày 29/4 được ghi nhận ở mức cao, từ khoảng 2,7 đến 3,2 triệu đồng với Vietnam Airlines, trong khi Vietjet Air và Bamboo Airways có mức giá dao động trong khoảng 1,8 đến 2,6 triệu đồng.

Chặng Hà Nội – Đà Nẵng ghi nhận giá vé từ khoảng 2,6 đến 3,8 triệu đồng với Vietnam Airlines, các hãng còn lại dao động từ 2,1 đến 2,9 triệu đồng.

Chặng Hà Nội – Phú Quốc, Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất tới 4,8 triệu đồng, trong khi Vietjet Air từ 3 đến 4,6 triệu đồng. Chặng TP HCM – Phú Quốc có mức giá từ khoảng 1,8 đến 3 triệu đồng.

Chặng Hà Nội – Cam Ranh ghi nhận mức giá từ khoảng 3,5 đến 4,2 triệu đồng. Tại chiều ngược lại, từ các địa phương du lịch trở lại Hà Nội và TP HCM giá vé tăng mạnh trong các ngày cuối của kỳ nghỉ lễ. Khảo sát ngày 3/5, chặng Cam Ranh - Hà Nội được ghi nhận cao nhất của Vietjet Air khoảng 3,9 đến 4,2 triệu đồng, trong khi nhiều chuyến bay của các hãng khác đã hết vé hạng phổ thông.

Còn từ Cam Ranh về TP HCM, Vietjet Air ghi nhận mức giá khoảng 2 đến 2,3 triệu đồng, trong khi Vietnam Airlines dao động từ 2,6 đến 3,1 triệu đồng.

Tại chặng Phú Quốc – Hà Nội ngày 3/5, phần lớn các chuyến bay đã hết vé hạng phổ thông. Trong khi chặng về TP HCM, giá vé của Vietnam Airlines dao động từ 2,1 đến 3 triệu đồng. Các hãng còn lại (Vietjet Air, Bamboo Airways, Vietravel Airlines) ghi nhận mức giá trung bình khoảng 1,9 đến 2,3 triệu đồng.

Một số đường bay như Côn Đảo – TP HCM và Đồng Hới – Hà Nội ghi nhận tỷ lệ đặt chỗ trên 80% trong suốt kỳ nghỉ.

Đáng chú ý, trên các đường bay trục chính như TP HCM – Hà Nội, tỷ lệ lấp đầy vẫn ở mức thấp, khoảng 20% đến 40%. Điều này cho thấy hành khách vẫn có nhiều lựa chọn về chuyến bay và khung giờ phù hợp với nhu cầu di chuyển trong dịp lễ năm nay.

Khảo sát giá vé trong giai đoạn đầu nghỉ lễ (từ 25 đến 29/4), giá vé hạng phổ thông chặng Hà Nội - TP HCM được các hãng hàng không niêm yết ở mức dao động từ 3,6 đến 4,2 triệu đồng tùy hãng.

Máy bay các hãng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Bamboo Airways và Vietnam Airlines niêm yết giá vé cao nhất khoảng 3,9 đến 4,2 triệu đồng, trong khi Vietjet Air cung cấp mức giá thấp hơn không đáng kể, dao động từ 3,2 đến 3,9 triệu đồng; Vietravel Airlines ghi nhận mức giá khoảng 3,3 đến 3,8 triệu đồng. Mức giá này tương đương dịp Tết Nguyên đán 2026 và tăng nhẹ 8-10% so với cùng kỳ năm 2025.

Dịp cao điểm giỗ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4 năm nay, Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng gần 1,12 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế dịp cao điểm, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng mạng bay nội địa, hãng khai thác hơn 3.800 chuyến, cung ứng hơn 730.000 ghế, tăng khoảng 13% về số chuyến và 16% về số ghế so với cùng kỳ.

Vietjet Air cũng tăng khoảng 500 chuyến bay, tương đương 16% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số ghế cung ứng lên 832.000, tăng khoảng 18%. Các chuyến bay tăng cường tập trung trên các đường bay có nhu cầu lớn như Hà Nội, TP HCM đi Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn, Phú Quốc...

Năm nay, giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) rơi vào chủ nhật 26/4 nên người lao động được nghỉ bù thứ hai 27/4. Người có chế độ nghỉ hai ngày cuối tuần sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục từ 25 đến 27/4, còn người nghỉ chủ nhật sẽ nghỉ 2 ngày 26-27/4.

Với kỳ nghỉ 30/4-1/5, người nghỉ 2 ngày cuối tuần sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ 30/4 đến hết 3/5, trong khi người nghỉ chủ nhật chỉ nghỉ 2 ngày 30/4 và 1/5.

Đoàn Loan