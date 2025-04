Giá vé máy bay dịp 30/4 cao nhất 4,5 triệu đồng

Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận giá vé cao nhất chặng Hà Nội - Phú Quốc khoảng 4,5 triệu đồng một lượt, đã bao gồm thuế, phí.

Ngày 10/4, Cục Hàng không Việt Nam đã khảo sát giá vé trên một số đường bay. Kết quả cho thấy trong ngày đầu nghỉ lễ (29/4), giá vé hạng phổ thông chặng Hà Nội - TP HCM được niêm yết từ 3,4 đến 3,74 triệu đồng/lượt, đã bao gồm các loại thuế, phí.

Cụ thể, hãng Bamboo Airways và Vietnam Airlines niêm yết giá cao nhất 3,6-3,7 triệu, trong khi Vietjet Air cung cấp mức giá từ 2,9 đến 3,68 triệu, Vietravel Airlines là 3,41 triệu đồng. Các mức giá này tương đương dịp Tết Nguyên đán 2025.

Trên chặng TP HCM - Đà Nẵng, giá vé chiều đi ngày 29/4 ghi nhận ở mức cao, từ 2,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, trong khi Vietjet Air và Bamboo Airways trong khoảng 1,5 đến 2,2 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Đà Nẵng, giá vé cao hơn, từ 2,3 tới 3,5 triệu đồng với Vietnam Airlines, các hãng còn lại 1,9-2,4 triệu đồng.

Máy bay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Chặng Hà Nội - Phú Quốc, Vietnam Airlines có giá cao nhất tới 4,5 triệu đồng, còn Vietjet Air dao động 2,7-4,3 triệu; chặng TP HCM - Phú Quốc từ 1,6 tới 2,7 triệu đồng.

Chặng Hà Nội - Cam Ranh, các hãng đưa ra mức giá từ 3,3 tới 3,7 triệu đồng.

Ở chiều ngược lại, từ các thành phố du lịch trở lại Hà Nội và TP HCM giá vé tăng dần trong các ngày cuối của kỳ nghỉ lễ. Ngày 4/5, giá vé chặng Nha Trang -Hà Nội cao nhất của VietJet Air là 3,68 triệu đồng, trong khi các hãng còn lại hiện tại đã hết vé hạng phổ thông.

Còn từ Nha Trang về TP HCM, Vietjet Air ghi nhận mức giá 1,8 triệu đồng, trong khi Vietnam Airlines cao nhất lên tới 2,7 triệu đồng.

Chặng Phú Quốc - Hà Nội, ngày 4/5 đều đã hết vé hạng phổ thông, trong khi chặng về TP HCM giá vé của Vietnam Airlines từ 1,9 tới 2,7 triệu đồng. Các hãng còn lại đều ghi nhận mức giá trung bình là 1,8 triệu đồng.

Nhiều chuyến bay đã kín chỗ trong dịp cao điểm 30/4. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tỷ lệ đặt chỗ từ Hà Nội, TP HCM đến các địa phương đa phần đã đạt trên 50% trong các ngày đầu nghỉ lễ (ngày 29-30/4).

Một số đường bay đã đạt từ 85 đến 100% tỷ lệ đặt chỗ trong ngày 30/4, như các chặng Hà Nội - Huế (89%), Hà Nội - Tuy Hòa (94%), Hà Nội - Chu Lai (95%), Hà Nội - Đồng Hới (103%), TP HCM - Phú Quốc (87%%), TP HCM - Côn Đảo (92,7%), TP HCM - Tuy Hòa (100%)...

Vào cuối kỳ nghỉ lễ (3-4/5), tỷ lệ đặt chỗ tăng cao trên các đường bay từ thành phố du lịch về lại TP HCM và Hà Nội, như: Nha Trang - TP HCM (98%), Tuy Hòa - TP HCM (97%), Phú Quốc - Hà Nội (100%), Tuy Hòa - Hà Nội (99%), Đồng Hới - Hà Nội (103%)...

Đối với các đường bay trục như TP HCM đi Đà Nẵng, Hà Nội; Hà Nội đi Đà Nẵng, TP HCM, tỷ lệ lấp đầy đạt từ 30 đến 60%.

Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các hãng trong nước dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay, cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế, trung bình 685 chuyến mỗi ngày, tăng hơn 20% so với ngày thường và cùng kỳ năm trước. Số chuyến bay được tăng thêm do các hãng bổ sung gần 10 máy bay so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số lên hơn 200 chiếc.

Nhà chức trách hàng không khuyến cáo hành khách mua vé qua các kênh bán chính thức, theo dõi kế hoạch khai thác của các hãng trong dịp cao điểm.

Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và quốc tế lao động 1/5, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp, từ thứ tư đến hết chủ nhật (30/4-4/5), do đã hoán đổi ngày làm việc thứ sáu 2/5 sang thứ bảy 26/4 của tuần trước đó.

Đoàn Loan