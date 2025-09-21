Giá vàng tuần tới được dự báo đi ngang

Sau quyết định cắt giảm lãi suất của Mỹ, thị trường thiếu tin tức quan trọng nên các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ biến động theo hướng đi ngang.

Tuần này, 15 nhà phân tích Wall Street đã tham gia vào khảo sát của Kitco News với ý kiến cân bằng hơn sau quyết định hạ lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). 6 chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 3 chuyên gia khác dự đoán giá giảm. Còn lại 6 nhà phân tích cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 285 phiếu bầu đã được đưa ra trong cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco với các nhà đầu tư Main Street. 58% cho rằng giá vàng sẽ tăng cao hơn vào tuần tới, trong khi 24% dự đoán hướng ngược lại. Kịch bản giằng co tích lũy nhận về sự đồng thuận của 18% nhà đầu tư.

Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, trung lập về giá vàng trong tuần tới. Kim loại quý đã có một đợt tăng trưởng lớn gần đây và ông tin rằng chúng cần được nghỉ ngơi. "Quyết định giảm lãi suất đã được đưa ra và thị trường cũng bước tới cuối quý với các dòng tin tức chậm lại, vàng cần thời gian để củng cố", chuyên gia nói thêm.

Philippe Gijsels, Giám đốc chiến lược tại BNP Paribas Fortis, cũng giữ quan điểm trung lập về diễn biến thị trường. Ông nói rằng giá có thể dao động quanh mức 3.600 USD một ounce nhưng sẽ vẫn được hỗ trợ tốt vì ông hy vọng đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo sắp xảy ra.

Tương tự, Adrian Day, Chủ tịch của Adrian Day Asset Management, cho rằng không có lý do gì để vàng giảm. Tuy nhiên để giá tăng lên cũng rất khó vì các chỉ báo kỹ thuật đang yếu đi.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng thị trường vàng đã trở nên rộng lớn và đa dạng hơn rất nhiều. Vì vậy, chính sách lãi suất của Fed không phải là động lực cuối cùng cho giá cả. Ông nói đang có rất nhiều nhà đầu tư hiện không tập trung vào nền kinh tế Mỹ, vì vậy họ sẽ giao dịch dựa trên các yếu tố hoàn toàn độc lập với những gì Fed làm.

"Tôi không nghĩ rằng những người ở Bắc Kinh và Thượng Hải đang mua vàng làm của để dành, đang thực sự nhìn vào những gì Fed đang làm", ông lấy ví dụ.

Chuyên gia này giả sử nếu Fed trì hoãn đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo, thị trường vàng cũng là tự định giá lại chúng. Còn với những ai kỳ vọng vàng lên 4.000 USD một ounce vào cuối năm nay, cũng không chỉ nên dựa vào việc đoán trước ý định của Fed.

Một nhân viên đặt thỏi vàng nguyên chất 99,99% trong phòng làm việc tại nhà máy tinh chế và sản xuất kim loại quý Novosibirsk ở Nga, tháng 9/2023. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, vẫn có chuyên gia lạc quan về giá vàng và tin vào sức ảnh hưởng của lãi suất Mỹ tới tài sản này. James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, cho rằng giá vàng tiếp tục tăng vì vẫn còn phản ánh tiếp tác động của việc cắt giảm lãi suất. Trong trường hợp giá có sụt giảm, theo chuyên gia này, cũng là cơ hội cho những người đầu cơ giá lên.

Còn theo Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, Fed đã đáp ứng được những gì thị trường mong đợi. Kết hợp căng thẳng tại Ukraine, Ba Lan, Gaza và Caribe, vàng cũng như bạc sẽ tăng vọt sau đợt chốt lời ngắn ngủi vừa qua.

Sau một tuần tập trung vào hành động của các ngân hàng trung ương, tuần tới thị trường sẽ có một loạt các chỉ số lạm phát, công nghiệp và nhà ở có tác động tới vàng. Xa hơn, nhà đầu tư bắt đầu quan tâm tới ứng cử viên vào ghế Chủ tịch Fed khi nhiệm kỳ của ông Jerome Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026.

Tiểu Gu (theo Kitco)