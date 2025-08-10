Giá vàng tuần tới có thể tiếp tục tăng

Các bất ổn vĩ mô, như thuế nhập khẩu, cùng lực đẩy kỹ thuật được kỳ vọng vẫn hỗ trợ giá kim loại quý trong tuần tới.

Giá vàng thế giới vừa trải qua một tuần biến động, đặc biệt trong 2 phiên cuối, sau thông tin Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu vàng thỏi. Mở cửa ở 3.360 USD, giá chốt tuần tại 3.397 USD một ounce. Trước đó, kim loại quý có thời điểm vượt 3.400 USD.

Tổng cộng cả tuần, giá tăng gần 40 USD, tương đương 3,25%. Diễn biến này khớp với dự báo trước đó của các nhà phân tích trong khảo sát của Kitco.

Tuần tới, nhóm này vẫn tiếp tục lạc quan về giá vàng. Trong các nhà phân tích, giám đốc ngân hàng, chuyên viên giao dịch tham gia khảo sát, 60% dự báo giá tăng, chỉ 10% cho rằng sẽ giảm và 30% đặt cược giá đi ngang.

Các thỏi vàng trọng lượng 1kg tại Corum, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Một số chuyên gia cho rằng bất ổn kinh tế vĩ mô và yếu tố kỹ thuật sẽ là lực đẩy cho giá vàng. Darin Newsom - nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com nhận xét: "Thị trường đã biến động mạnh sau thông tin Mỹ có thể áp thuế nhập khẩu vàng thỏi và sẽ tiếp tục phản ứng mạnh với các thông tin liên quan đến thương mại".

James Stanley - chiến lược gia thị trường tại Forex.com cũng vẫn giữ quan điểm giá tăng, tương tự các khảo sát trước đó. "Tôi không thấy có lý do nào để thay đổi. Giá từng lên 3.435 USD trong tháng 5, 6 và 7. Nhịp điều chỉnh sau đó đều nhỏ, đồng nghĩa lực mua vẫn lớn và có thể tạo ra bứt phá", ông nói, đồng thời chỉ ra ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 3.350 USD một ounce.

Ngược lại, Ole Hansen - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank cảnh báo không nên quá tin tưởng vào khả năng giá tăng vọt trong tương lai. "Vàng đã mắc kẹt trong vùng giá hiện tại kể từ tháng 4 và cần bứt phá lên trên 3.450 USD thì mới thay đổi được", ông lý giải.

Sean Lusk - đồng giám đốc phòng trừ rủi ro tại Walsh Trading cho biết thông tin áp thuế vàng thỏi chỉ "thêm dầu vào lửa", và khả năng Fed giảm lãi suất tháng 9 cũng đã phản ánh vào thị trường. Vì thế, "bất kỳ điều gì đẩy giá xuống dưới 3.400 USD đều sẽ châm ngòi cho một đợt bán tháo" về quanh 3.280 USD.

Trong khi đó, Adrian Day - Chủ tịch Adrian Day Asset Management không mấy quan tâm đến tin áp thuế. Ông gọi đây là "sự hiểu lầm" của thị trường vàng. Day cho rằng nhà đầu tư nên chú ý tới số liệu tiêu dùng hơn là các chỉ số lạm phát. "Báo cáo việc làm đặc biệt yếu, nên tôi nghĩ lạm phát tăng một chút cũng không ảnh hưởng lớn đâu". Ông dự đoán vàng tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn.

Tuần tới, Mỹ sẽ công bố nhiều số liệu kinh tế quan trọng, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá sản xuất (PPI), doanh số bán lẻ và niềm tin tiêu dùng. Các báo cáo này đều có khả năng thay đổi dự báo lãi suất và hướng đi của kim loại quý.

Hà Thu (theo Kitco, Reuters)