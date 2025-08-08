Financial Times: Mỹ áp thuế nhập khẩu với vàng thỏi 1 kg

Mỹ đã áp thuế lên các thỏi vàng 1 kg nhập vào nước này với "nạn nhân" hàng đầu là Thụy Sĩ, theo nguồn tin của Financial Times.

Thông tin được Financial Times dựa trên một công văn ngày 31/7 của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ. Công văn cho biết các thỏi vàng loại 1 kg và 100 ounce nên được phân loại theo mã hải quan thuộc diện chịu mức thuế cao hơn.

Chưa có thông tin chi tiết về mức thuế và thời điểm áp dụng.

Vàng thỏi nhập vào Mỹ vốn gần như không chịu thuế. Nói với Bloomberg, Robert Gottlieb, cựu giao dịch viên kim loại quý, từng làm việc tại JPMorgan Chase & Co, cho biết vàng thỏi được di chuyển qua lại giữa các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới. "Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ bị áp thuế", ông nói.

Bloomberg cho hay các nhà giao dịch và nhà phân tích đang cố gắng tìm hiểu tình hình, rằng liệu thuế quan đã có hiệu lực hay chưa, cách nào để miễn trừ và có áp dụng cho vàng xuất xứ từ tất cả quốc gia hay không.

Các thỏi vàng trọng lượng 1kg tại Corum, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Theo Financial Times và các chuyên gia, lệnh áp thuế vàng thỏi 1 kg nếu thực thi chủ yếu sẽ tác động mạnh đến Thụy Sĩ, trung tâm luyện vàng lớn nhất thế giới. Nước này chịu mức thuế nhập khẩu 39% với hàng hóa vào Mỹ và các nhà giao dịch vốn nghĩ rằng vàng thỏi nằm trong diện được miễn trừ.

Thụy Sĩ đã xuất khẩu 61,5 tỷ USD vàng sang Mỹ trong 12 tháng tính đến tháng 6. Theo tính toán, nếu chính quyền Trump không miễn trừ, lượng vàng này sẽ phải chịu thêm 24 tỷ USD tiền thuế, theo mức 39% mà hàng từ Thụy Sĩ phải chịu.

"Thuế quan chắc chắn sẽ làm gián đoạn hoạt động giao dịch vàng và Thụy Sĩ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Phí bảo hiểm vàng vật chất có thể tăng, dẫn đến giá cao hơn cho người tiêu dùng", Zain Vawda, nhà phân tích tại MarketPulse nhận định.

Sau tin tức của Financial Times, giá vàng tương lai tại Mỹ giao tháng 12 tăng 1% lên 3.489,4 USD mỗi ounce, sau khi đạt mức kỷ lục 3.534,10 USD. Chênh lệch giữa giá tương lai và giá giao ngay đã nới rộng vượt 100 USD, khi giá vàng giao ngay gần như đi ngang, ở mức 3.399,22 USD mỗi ounce trong phiên sáng. Kim loại quý này đang hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Là tài sản trú ẩn truyền thống, giá vàng cũng đang được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới. Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures cho rằng nhu cầu trú ẩn sẽ tăng cao, trong khi sự bất ổn về nguồn cung vàng tại Mỹ cũng leo thang.

"Cuối tuần này, giá vàng nhiều khả năng vẫn ở mức cao cho đến khi chính quyền Trump đưa ra thêm thông tin về mức thuế 39% đối với vàng thỏi 1 kg", ông nói.

Phiên An (theo Reuters, Bloomberg)