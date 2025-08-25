Giá vàng tuần này được dự báo tăng mạnh

Giá vàng thế giới được dự đoán tăng mạnh nhờ hưởng lợi từ các tín hiệu khởi động chu kỳ nới lỏng tiền tệ ngay trong tháng 9 của Fed.

Tuần này, 13 nhà phân tích thị trường Wall Street đã tham gia vào cuộc khảo sát vàng của Kitco và không có dự đoán giảm giá nào được đưa ra. Trong số những người tham gia, tám nhà phân tích lạc quan về vàng cho tuần tới. Số còn lại nêu quan điểm trung lập.

Trong khi đó, 194 phiếu thăm dò từ các nhà đầu tư Main Street lại có sự phân hóa hơn. Khoảng 59% dự báo giá vàng sẽ tăng vào tuần tới, nhiều hơn hẳn so với 18% dự kiến kim loại quý sẽ giao dịch thấp hơn. 23% nhà đầu tư còn lại cho rằng vàng sẽ có xu hướng đi ngang trong thời gian tới.

Luận điểm chính của nhóm lạc quan là nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng 9, sau các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Tại hội nghị thường niên của cơ quan này hôm 22/8, Powell nói rằng sự thay đổi về cán cân rủi ro có thể khiến Fed thay đổi lập trường chính sách. Tuy nhiên, ông không cam kết sẽ làm điều này. Powell thừa nhận rủi ro với thị trường việc làm đang tăng lên, nhưng đồng thời cảnh báo áp lực lạm phát vẫn còn.

Ngay sau đó, giá vàng thế giới giao ngay đã tăng 33 USD lên 3.370 USD một ounce khi chốt phiên giao dịch 22/8.

Công cụ theo dõi lãi suất FedWatch Tool của CME cho thấy nhà đầu tư hiện dự báo xác suất giảm lãi tháng tới là 85%, tăng so với 75% trước hội nghị của Fed. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/8 tiếp tục gây thêm sức ép lên Fed, khi dọa sa thải thành viên hội đồng thống đốc Fed Lisa Cook nếu bà không chịu từ chức.

Các thỏi vàng được xếp chồng lên nhau trong phòng két sắt của nhà vàng Pro Aurum ở Munich (Đức), tháng 1/2025. Ảnh: Reuters

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho rằng sau một mùa hè không quá biến động của thị trường vàng, Fed sẽ giúp mở rộng cửa sáng bằng việc cắt giảm lãi suất cho đến cuối năm. Theo đó, đồng đôla Mỹ sẽ yếu đi, tạo môi trường tích cực đối với vàng. Trong ngắn hạn, Hansen nói rằng giá kim loại quý có thể tăng trên 3.450 USD một ounce trước khi các nhà đầu tư có thể bắt gặp lại mức cao kỷ lục của tháng 4 trên 3.500 USD.

Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Chiến lược Hợp đồng tương lai và Forex tại Tastylive, nhận định vàng đã sẵn sàng tăng lên khi Fed chuẩn bị nới lỏng lãi suất. "Có vẻ như chúng ta sẽ được cắt giảm lãi suất, vì vậy việc sở hữu vàng tiếp tục có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư", ông nói.

Michael Brown, Nhà phân tích thị trường cấp cao tại Pepperstone, nói rằng mặc dù bình luận của Jerome Powell có thể châm ngòi cho một đợt tăng giá của vàng, vẫn còn một số câu hỏi chưa được trả lời cụ thể. Theo ông, Powell rõ ràng đã tán thành ý tưởng cắt giảm lãi suất trong tháng 9 nhưng thứ mọi người đang quan tâm hơn là liệu đây có thể xem như một đợt cắt giảm lãi suất kéo dài hay chỉ "một lần là xong".

Ngay cả khi vàng chưa sẵn sàng bứt phá, chuyên gia này vẫn lạc quan về giá trong dài hạn, đặc biệt là khi Tổng thống Trump liên tục gây sức ép cho Fed, làm xói mòn hơn nữa sự độc lập của chính sách tiền tệ và thúc đẩy sự thu hút của các tài sản hữu hình trong quá trình này.

Tiểu Gu (theo Kitco)