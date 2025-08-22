Chủ tịch Fed để ngỏ khả năng giảm lãi suất

Ông Jerome Powell để ngỏ điều chỉnh lãi suất trong phiên họp tháng 9, nhưng không cam kết làm điều này vì còn nhiều rủi ro phải cân nhắc.

Ngày 22/8, tại hội nghị thường niên của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), Chủ tịch Fed Jerome Powell đã có bài phát biểu trước các nhà kinh tế học và giới hoạch định chính sách. Ông nhận định thị trường lao động Mỹ đang ở trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, sự cân bằng này được tạo ra do "cả nguồn cung và nhu cầu lao động cùng đi xuống".

"Tình huống bất thường này cho thấy rủi ro thị trường lao động suy yếu đang tăng lên. Nếu điều này thành hiện thực, tình hình sẽ xuống dốc rất nhanh", ông cảnh báo. Tuy nhiên, Fed cũng phải cân nhắc rủi ro thuế nhập khẩu châm ngòi cho "lạm phát cao kéo dài".

"Tỷ lệ thất nghiệp và các thước đo khác của thị trường lao động vẫn ổn định, cho phép chúng tôi thận trọng khi cân nhắc thay đổi lập trường chính sách. Tuy nhiên, khi chính sách tiền tệ vẫn ở vùng thắt chặt, sự biến động về cán cân rủi ro có thể khiến chúng tôi phải thay đổi", Powell nói.

Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp báo ngày 30/7. Ảnh: Reuters

Ông giải thích rằng dù thuế nhập khẩu được dự báo khiến giá tăng, khả năng cao vẫn là tác động của nó đến lạm phát sẽ dần phai nhạt.

Theo giới phân tích, các bình luận trên cho thấy Powell để ngỏ khả năng giảm lãi suất trong phiên họp chính sách ngày 16-17/9. Tuy nhiên, điều này sẽ còn phụ thuộc lớn vào báo cáo việc làm và lạm phát sẽ công bố trước thời điểm đó.

Phát biểu của Powell khiến cả giá vàng và thị trường chứng khoán Mỹ cùng tăng mạnh. Mỗi ounce vàng hiện tăng gần 38 USD lên 3.375 USD. Cả ba chỉ số DJIA, S&P 500 và Nasdaq Composite tăng 1,6-2%.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau bài phát biểu của Powell. Ảnh: Kitco

Nhà đầu tư cũng tăng dự báo khả năng Fed giảm lãi suất tháng 9. Theo đó, xác suất giảm 25 điểm cơ bản (0,25%) hiện lên tới gần 90%, cao hơn so với 75% trước khi Powell phát biểu.

Dù vậy, Powell không tiết lộ lãi suất bao giờ sẽ giảm và giảm nhanh đến mức nào. Điều này có thể khiến ông tiếp tục chịu sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump cho rằng Mỹ hiện không lạm phát và Fed nên giảm lãi ngay.

Năm nay, Fed vẫn giữ nguyên lãi suất tại 4,25-4,5%, sau khi đã nới lỏng 3 lần năm ngoái. Quan chức Fed chần chừ vì lo thuế nhập khẩu của ông Trump có thể châm ngòi cho một đợt tăng giá mới. Lạm phát tại Mỹ hiện vẫn cao hơn mục tiêu 2% của cơ quan này.

Vài tháng qua, cơ quan này trở thành mục tiêu công kích của Tổng thống vì chưa giảm lãi suất tham chiếu. Tuần này, ông kêu gọi thành viên Hội đồng thống đốc Fed Lisa Cook từ chức, sau khi Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang Mỹ (FHFA) Bill Pulte thúc giục Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi điều tra bà Cook về một số giao dịch mua nhà thế chấp. Ngày 22/8, Trump thậm chí tuyên bố sẽ sa thải Cook nếu bà không từ chức.

Hà Thu (theo Reuters)