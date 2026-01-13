Giá vàng thế giới vượt 4.600 USD, chứng khoán Mỹ lập kỷ lục

Trong phiên đầu tuần, giá vàng có thời điểm chạm 4.629 USD, trong khi chỉ số DJIA và S&P 500 cùng lên đỉnh mới.

Đóng cửa phiên giao dịch 12/1, giá vàng thế giới giao ngay tăng 88 USD lên 4.597 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm lập đỉnh mới tại 4.629 USD. Sáng 13/1, giá hiện giảm nhẹ về 4.591 USD.

Nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn do bất ổn sau khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mở cuộc điều tra hình sự với Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Fed) Jerome Powell. Bị điều tra vì dự án cải tạo trụ sở Fed, nhưng Chủ tịch Jerome Powell cho rằng đây chỉ là "cái cớ" vì ông đã không giảm lãi suất mạnh tay.

Giá vàng thế giới vượt 4.600 USD trong phiên 12/1. Đồ thị: Kitco

"Bất ổn tăng tốc thể hiện rõ rệt ở thị trường vàng. Dường như cứ mỗi tuần, chúng ta lại ghi nhận một bất ổn nữa", Michael Haigh - Giám đốc Nghiên cứu Hàng hóa tại Societe Generale nhận định.

Ông cho rằng các yếu tố đang hỗ trợ vàng khó có thể biến mất sớm. Năm ngoái, giá vàng đã tăng 64% - mạnh nhất kể từ năm 1979. Nhiệm kỳ của Powell sẽ kết thúc vào tháng 5. Fox News cho biết chính quyền Trump dự kiến phỏng vấn Rick Rieder - Giám đốc Đầu tư Trái phiếu của BlackRock cho vị trí ứng cử viên kế nhiệm Powell.

Fed sẽ có phiên họp chính sách vào ngày 27-28/1. Năm ngoái, cơ quan này giảm lãi suất 3 lần, tổng cộng 75 điểm cơ bản (0,75%). Tuy nhiên, các thị trường chỉ dự báo Fed hành động 2 lần năm nay.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng tăng giá. Bạc lên cao kỷ lục tại 86,22 USD. Bạch kim tăng 3% lên 2.342 USD. Palladium cũng đắt thêm 2,5%, chốt phiên tại 1.861 USD.

Các chỉ số chính tại thị trường chứng khoán Mỹ cũng đóng cửa ở mức cao chưa từng có trong phiên 12/1. DJIA tăng 0,17% lên 49.590 điểm. S&P 500 lên 6.977 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,26%.

Đầu phiên, các chỉ số này đi xuống do tin tức về Chủ tịch Fed. Tuy nhiên, diễn biến đảo chiều ngay sau đó. Nhóm cổ phiếu hàng tiêu dùng thiết yếu và công nghệ dẫn đầu đà tăng. Trong đó, cổ phiếu đại gia bán lẻ Walmart tăng 3%.

"Thông tin Powell bị Bộ Tư pháp điều tra về cơ bản đã được ông Trump phát tín hiệu từ trước. Vì vậy, thị trường đón nhận điều này khá bình thản. Việc các cựu thống đốc Fed lên tiếng ủng hộ Powell cũng xoa dịu thị trường", Peter Cardillo - kinh tế trưởng tại Spartan Capital Securities nhận định.

Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo lạm phát của Mỹ, sẽ công bố ngày 13/1. Báo cáo này có thể ảnh hưởng đến quyết định lãi suất của Fed trong phiên họp cuối tháng.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)