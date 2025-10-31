Giá vàng thế giới trở lại mốc 4.000 USD

Giá vàng thế giới tăng thêm hơn 100 USD, hiện giao dịch tại 4.030 USD một ounce.

Chốt phiên giao dịch 30/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng 94 USD lên 4.023 USD. Sang phiên sáng nay, vàng tiếp tục đi lên, hiện chạm mốc 4.030 USD.

Thị trường tăng tốc sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất. Nhà đầu tư cũng thận trọng về nguy cơ bất ổn sau cuộc gặp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump thông báo sẽ giảm thuế nhập khẩu thêm 10% liên quan tới fentanyl cho Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh sẽ khôi phục việc mua đậu nành Mỹ, xuất khẩu đất hiếm sang đây và siết dòng chảy fentanyl.

"Trước đó, giá vàng đi xuống một chút, nhưng khi chi tiết thỏa thuận Mỹ - Trung Quốc được công bố, mọi người nhận ra đây là thỏa thuận không đáng kể. Thị trường không lạc quan rằng căng thẳng thương mại đã chấm dứt", Jeffrey Christian - nhà phân tích tại CPM Group giải thích.

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên 30/10. Đồ thị: Kitco

Trong khi đó, dù Fed giảm lãi suất đúng như dự báo của thị trường, cơ quan này lại phát tín hiệu đây có thể là lần giảm cuối cùng trong năm. Việc chính phủ đóng cửa cũng ảnh hưởng đến các thông tin họ có để ra quyết định.

Từ đầu năm, giá vàng đã tăng hơn 50%. Vàng là công cụ được ưa chuộng trong thời kỳ lãi suất thấp và bất ổn kinh tế - chính trị.

Viện Đầu tư Wells Fargo đã nâng dự báo giá cuối năm 2026 lên 4.500 - 4.700 USD, tăng 600 USD so với dự báo cũ. Nguyên nhân là bất ổn về chính sách thương mại và địa chính trị. "Chúng tôi cho rằng các yếu tố này sẽ tiếp tục hỗ trợ cả nhu cầu vàng trong lĩnh vực tư nhân và khu vực công, từ đó kéo giá lên cao", báo cáo viết.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng tăng giá trong phiên 30/10. Bạc tăng 2,7% lên 48,8 USD một ounce. Bạch kim tăng 1,2% lên 1.604 USD và palladium tăng 3,4%, chốt phiên tại 1.447 USD.

Hà Thu (theo Reuters)