Giá vàng thế giới tiến sát 5.600 USD

Mỗi ounce vàng tăng hơn 200 USD chỉ trong một phiên, lên kỷ lục 5.585 USD một ounce.

Chốt phiên giao dịch 28/1, giá vàng thế giới giao ngay tăng 235 USD lên 5.414 USD một ounce. Đà tăng tiếp tục kéo dài sang phiên 29/1, có thời điểm chạm 5.585 USD - cao nhất đến nay. Tổng cộng từ đầu tuần, giá kim loại quý đã tăng hơn 500 USD.

Giá vàng thế giới giao ngay tiến sát 5.600 USD sáng 29/1. Đồ thị: Kitco

"Đà tăng được tạo ra bởi lực mua bền vững của các ngân hàng trung ương, nhu cầu của các quỹ đầu tư và làn sóng mua tài sản chất lượng cao. Dù diễn biến vài ngày qua cho thấy đợt điều chỉnh có thể sắp đến, các yếu tố nền tảng vẫn ủng hộ xu hướng tăng giá trong suốt năm 2026", Tony Sycamore - nhà phân tích thị trường tại IG nhận định.

Căng thẳng địa chính trị leo thang cũng giúp nhu cầu mua vàng trú ẩn lên cao. Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Iran ngồi vào bàn đàm phán để đạt thỏa thuận về vũ khí hạt nhân. Nếu không, các cuộc tập kích sắp tới "sẽ còn tồi tệ hơn". Tehran đáp trả bằng tuyên bố sẽ tấn công lại Mỹ, Israel và những bên ủng hộ phía gây hấn nếu bị tập kích.

Một nguyên nhân khác tác động đến giá vàng là Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, đúng như dự báo của thị trường. Nhà đầu tư hiện đặt cược Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 6. Giá vàng có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp.

Từ đầu năm đến nay, giá kim loại quý đã tăng gần 30%. Năm ngoái, mức tăng là 64%.

Ngoài vàng, giá bạc cũng lên mức cao kỷ lục mới, tại 119,5 USD một ounce. Giá bạch kim hiện giao dịch tại 2.705 USD - cao nhất đến nay. Trong khi đó, palladium tăng 0,3% lên 2.079 USD một ounce.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)