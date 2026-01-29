Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp chính sách đầu tiên của năm, đúng như dự báo của thị trường.

Ngày 28/1, sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại 3,5-3,75%. Động thái này khớp với dự báo của thị trường và được đưa ra sau khi Fed điều chỉnh chính sách tiền tệ 3 lần năm ngoái. Một số quan chức Fed gần đây phát biểu rằng họ muốn thấy tác động của các đợt giảm này trước khi cân nhắc hành động thêm.

"Hoạt động kinh tế vẫn đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc", Fed nhận định trong thông báo ngày 28/1. Bên cạnh đó, lạm phát "vẫn đang tăng tốc" và thị trường lao động "cho thấy một số dấu hiệu bình ổn".

Dù đánh giá "tăng trưởng việc làm còn thấp", Fed không còn nhận định rủi ro với thị trường việc làm đang tăng tốc. Điều này cho thấy giới chức đã bớt lo ngại về sự suy yếu nhanh trên thị trường lao động.

Lãi suất tham chiếu trung bình tại Mỹ giai đoạn 1995 - 2025. Đồ thị: Reuters

Trước cuộc họp, quan chức Fed đánh giá thị trường lao động hiện khá cân bằng. Tăng trưởng việc làm thấp phù hợp với số người tìm việc tăng chậm lại, do chính sách siết nhập cư của chính quyền ông Trump. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 12 giảm về 4,4%.

Thông báo của Fed không đưa ra manh mối về thời điểm giảm lãi suất tiếp theo. Họ chỉ nhấn mạnh việc này còn phụ thuộc vào số liệu thực tế và triển vọng kinh tế sắp tới.

Có 2 thống đốc không đồng tình với quyết định chung. Christopher Waller - ứng cử viên cho chức Chủ tịch Fed nhiệm kỳ tới và Stephen Miran - người được Tổng thống Trump đề cử tạm thời giữ chức thành viên Hội đồng Thống đốc - muốn giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%).

Cuộc họp lần này diễn ra trong bối cảnh sự độc lập của Fed ngày càng được chú ý. Tuần trước, Tòa án Tối cao Mỹ nghe tranh luận về vụ kiện của thành viên Hội đồng Thống đốc Fed Lisa Cook. Trong đó, các thẩm phán ngờ vực về khả năng Tổng thống Donald Trump có quyền sa thải bà vì cáo buộc gian lận thế chấp.

Giữa tháng này, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng công bố video hiếm hoi phản ứng trước sức ép của Nhà Trắng. Ông cho biết đang bị các công tố viên liên bang điều tra vì cuộc điều trần năm ngoái liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed ở Washington.

Cuộc họp lần này là một trong 3 cuộc họp cuối cùng ông tham gia với tư cách Chủ tịch. Nhiệm kỳ của Powell sẽ kết thúc vào ngày 15/5. Ông Trump có thể đề cử người kế nhiệm ngay tuần này.

Hà Thu (theo Reuters)