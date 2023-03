Giá vàng thế giới tăng vọt, chứng khoán toàn cầu đi xuống

Giá vàng lên đỉnh một năm, trong khi chứng khoán toàn cầu giảm mạnh sau thương vụ giải cứu Credit Suisse cuối tuần qua.

Chiều nay, các thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm ngay khi mở cửa. Chỉ số FTSE 100 (Anh) hạ 1,7%. DAX (Đức) giảm 0,5%. CAC 40 (Pháp) giảm 0,4%.

Chỉ số Stoxx 600 Banks theo dõi chung ngân hàng toàn châu Âu giảm 2,9% - quay về mức điểm hồi đầu năm. Cổ phiếu Deutsche Bank hiện giảm gần 7%. Cổ phiếu UBS mất 14%, trong khi Credit Suisse giảm 63%.

Nhà đầu tư bán tài sản rủi ro sau thương vụ UBS mua Credit Suisse hôm 19/3. Cam kết hỗ trợ thanh khoản của các ngân hàng trung ương không thể chặn lại lo ngại một cuộc khủng hoảng lớn hơn đang hình thành trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Tại châu Á, hầu hết thị trường lớn hôm nay cũng đi xuống. Chỉ số Nikkei 225 (Nhật Bản) chốt phiên giảm 1,4%. Kospi (Hàn Quốc) sụt 0,7%.

Trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục, chỉ số Shanghai Composite giảm 0,5%. Hang Seng Index (Hong Kong) mất 3%. Nguyên nhân một phần là Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn một năm và 5 năm tại 3,65% và 4,3%.

Trên sàn Hong Kong, cổ phiếu HSBC giảm gần 7% - ghi nhận phiên tệ nhất 6 tháng. Standard Chartered có lúc giảm gần 8%. Cổ phiếu Saudi National Bank - cổ đông lớn nhất của Credit Suisse - hiện giảm 2,1%.

Chỉ số theo dõi cổ phiếu các ngân hàng Nhật Bản giảm 1,9%. Cổ phiếu ngân hàng cũng kéo tụt chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình Dương hôm nay.

Cuối tuần trước, Wall Street cũng giảm mạnh do nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu First Republic và các ngân hàng khác do lo ngại về hệ thống ngân hàng Mỹ. Chỉ số DJIA đóng cửa giảm 1,19%. S&P 500 mất 1,1%. Nasdaq Composite giảm 0,74%.

Trên thị trường hàng hóa, giá dầu thô đang đi xuống. Dầu thô Mỹ WTI có thời điểm giảm 2,8% còn 64,9 USD một thùng. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021. Dầu Brent hiện giảm 2,6% còn 71 USD một thùng. Nhà đầu tư lo ngại khủng hoảng ngân hàng toàn cầu khiến tài sản rủi ro, trong đó có hàng hóa, kém hấp dẫn.

Giá vàng giao ngay thế giới sáng nay đi xuống, nhưng hiện đã đảo chiều. Mỗi ounce đã vượt 2.000 USD một ounce, lần đầu tiên kể từ tháng 3/2022.

Vàng là công cụ trú ẩn được ưa chuộng trong thời kỳ biến động kinh tế - chính trị. Từ sau vụ sụp đổ ngân hàng Silicon Valley Bank hồi đầu tháng, giá kim loại quý đã tăng 180 USD một ounce.

