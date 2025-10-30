Lực mua bắt đáy của nhà đầu tư giúp giá vàng tăng trở lại sau khi giảm vì bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Chốt phiên giao dịch 29/10, giá vàng thế giới giao ngay giảm 22 USD xuống 3.929 USD một ounce. Tuy nhiên, sang phiên sáng 30/10, giá đảo chiều, tăng 31 USD lên 3.960 USD.

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên sáng 30/10. Đồ thị: Kitco

Trên Wall Street Journal, giới phân tích cho rằng diễn biến này có thể do lực mua bắt đáy, sau khi kim loại quý mất giá vì bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Ông cho biết cơ quan này chưa chắc chắn giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

"Tại cuộc họp lần này, có nhiều ý kiến khác biệt rõ rệt về hướng đi trong tháng 12. Việc tiếp tục cắt giảm lãi suất cuối năm nay không phải là điều chắc chắn", Powell nói. Ngày 29/10, cơ quan này hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%), xuống 3,75-4%, khớp với dự báo của thị trường.

Dù vàng có xu hướng tăng giá khi lãi suất thấp, Peter Grant - chiến lược gia tại Zaner Metals nhận định diễn biến trên vẫn logic. "Powell đã hạ thấp kỳ vọng về khả năng giảm lãi tháng 12, khiến đồng đôla tăng giá, từ đó gây sức ép lên vàng", ông giải thích. Dollar Index tăng điểm, khiến kim loại quý đắt đỏ với người mua ngoài Mỹ.

Từ đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng 51%, chủ yếu do căng thẳng thương mại và kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất. Giá có thời điểm lập đỉnh mới tại 4.381 USD một ounce hôm 20/10. Tuy nhiên tuần này, giá đã giảm hơn 3%, một phần do căng thẳng thương mại hạ nhiệt.

Các nhà phân tích tại ANZ Research dự báo đà tăng có thể bị kìm hãm do cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai lãnh đạo nhiều khả năng hoàn tất thỏa thuận giúp giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa Trung Quốc.

Hội đồng Vàng Thế giới ngày 30/10 sẽ công bố báo cáo quý, trong đó có thể hé lộ nhu cầu vàng của nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương trên toàn cầu.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, bình luận của ông Powell về khả năng giảm lãi suất tháng 12 khiến các chỉ số chủ chốt quay đầu giảm. Chốt phiên giao dịch 29/10, DJIA mất 0,16%, còn S&P 500 giảm 0,3%.

Riêng Nasdaq Composite vẫn duy trì đà tăng, với 0,55%, lập kỷ lục mới tại 23.958 điểm. Cổ phiếu hãng chip Nvidia và các công ty liên quan đến AI là lực đẩy chính cho chỉ số này.

Tại châu Á, mở cửa phiên giao dịch, thị trường chứng khoán Nhật Bản và Trung Quốc đều đi lên. Chỉ số Kospi (Hàn Quốc) hiện tăng 1,5%. Trong khi đó, Nikkei 225 (Nhật Bản) thêm 0,2%.

Hà Thu (theo Reuters, WSJ)