Giá vàng thế giới tăng sau khi Fed giảm lãi suất

Quyết định của Fed giúp giá vàng đảo chiều, hiện tăng thêm hơn 30 USD một ounce, tiến sát 4.250 USD.

Chốt phiên giao dịch 10/12, giá vàng thế giới giao ngay tăng 20 USD lên 4.227 USD một ounce. Giá tăng tốc về cuối phiên, đảo chiều xu hướng giảm trước đó, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) lần thứ 3 trong năm nay.

Sang phiên sáng 11/12, giá tiếp tục đi lên, có thời điểm chạm 4.244 USD một ounce. "Nhà đầu tư thích kết quả hôm nay, giá vàng vì thế tăng trở lại sau khi bị bán tháo chốt lời", Tai Wong - chuyên gia giao dịch kim loại quý cho biết. Lãi suất giảm giúp vàng hấp dẫn hơn, do kim loại quý này không trả lãi cố định.

Giá vàng thế giới tăng mạnh sau quyết định giảm lãi suất của Fed. Đồ thị: Kitco

Sau phiên họp, Fed ra tín hiệu có thể dừng giảm thêm lãi suất trong thời gian tới, do giới chức cần thêm dấu hiệu rõ ràng hơn về tình hình lạm phát và việc làm tại Mỹ. Cơ quan này kỳ vọng chỉ giảm lãi suất một lần mỗi năm trong 2 năm tới, với mức 25 điểm cơ bản.

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết chính sách của họ sẽ giúp Mỹ phản ứng tốt hơn với các diễn biến trong tương lai. "Các thị trường lớn đều tăng trong suốt cuộc họp báo của Powell. Nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu vàng có thể lập đỉnh mới hay không", Wong nói. Lần cuối cùng giá kim loại quý lập kỷ lục là cuối tháng 10.

Ngoài vàng, giá bạc cũng tăng tốc sau quyết định của Fed. Giá mỗi ounce hôm 10/12 lên mức cao kỷ lục mới tại 61,85 USD. Từ đầu năm, bạc đã tăng 113%, chủ yếu nhờ nhu cầu trong ngành công nghiệp, tồn kho giảm và được Mỹ gắn nhãn khoáng sản thiết yếu.

Ngược lại, giá bạch kim và palladium lại giảm. Bạch kim mất 2,4% về 1.654 USD một ounce. Palladium giảm 2% còn 1.475 USD.

Hà Thu (theo Reuters)