Fed giảm lãi suất 0,25%

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất lần thứ ba trong năm nay, với mức 25 điểm cơ bản (0,25%).

Ngày 10/12, sau phiên họp chính sách kéo dài 2 ngày, Fed quyết định giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản, xuống 3,5-3,75%. Quyết định này khớp với dự báo của thị trường, và là lần thứ 3 cơ quan này điều chỉnh chính sách tiền tệ trong năm nay.

"Nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ vừa phải, số việc làm mới tạo ra đã chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp nhích lên", Fed nhận xét trong thông báo sau phiên họp. Cơ quan này đánh giá triển vọng ngày càng thiếu chắc chắn, lạm phát đã tăng tốc so với đầu năm và vẫn ở mức cao. Fed dự kiến chỉ giảm lãi suất một lần mỗi năm trong 2 năm tới, với mức 25 điểm cơ bản.

Lãi suất tham chiếu trung bình của Fed giai đoạn 1995-2025. Biểu đồ: Reuters

Trong cuộc họp lần này, có 3 quan chức không tán thành quyết định chung, đó là thành viên hội đồng thống đốc Stephen Miran, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee và Chủ tịch Fed Kansas Jeffrey Schmid. Miran muốn giảm 50 điểm cơ bản, tương tự ý kiến các phiên họp trước. Trong khi đó, Goolsbee và Schmid muốn giữ nguyên lãi suất.

Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp báo tại Washington ngày 29/10. Ảnh: Reuters

Sau thông báo của Fed, các chỉ số chủ chốt của thị trường chứng khoán Mỹ bật tăng. DJIA tăng 0,6%, S&P 500 lên thêm 0,3%, trong khi Nasdaq Composite gần như đứng yên. Giá vàng giao ngay thế giới tăng 8 USD lên 4.213 USD một ounce.

Lãi suất tham chiếu của Fed áp dụng cho các khoản vay qua đêm liên ngân hàng. Đây không phải mức người tiêu dùng và doanh nghiệp phải trả, nhưng động thái của Fed sẽ ảnh hưởng đến lãi suất cho vay và tiết kiệm. Khi lãi suất thấp, chi phí đi vay rẻ hơn, doanh nghiệp có thể đầu tư vào các dự án mới hoặc tuyển thêm nhân viên. Tương tự, người tiêu dùng chi tiêu nhiều hơn do gửi tiết kiệm kém hấp dẫn.

Fed kỳ vọng GDP Mỹ tăng 2,3% năm tới, cao hơn so với dự báo hồi tháng 9 là 1,8%. Khi đó, chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của cơ quan này - cũng sẽ chỉ còn 2,4% và tỷ lệ thất nghiệp là 4,4%.

Dữ liệu của hãng dịch vụ tài chính LSEG cho thấy nhà đầu tư hiện dự báo xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong phiên họp tháng 1/2026 là 78%. Tỷ lệ này cao hơn so với trước phiên họp.

Sau khi giảm lãi suất 3 lần liên tiếp năm ngoái, Fed dừng lại quan sát. Quan chức Fed muốn đánh giá rõ hơn về xu hướng lạm phát và việc làm của Mỹ, đặc biệt sau khi Tổng thống Donald Trump công bố hàng loạt chính sách thuế nhập khẩu. Đến giữa tháng 9, Fed mới quyết định giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (0,25%).

Việc này khiến Fed và Chủ tịch Jerome Powell nhận nhiều chỉ trích từ ông Trump. Tổng thống Mỹ liên tục phàn nàn về chính sách tiền tệ của Fed, cho rằng cơ quan này đã "chậm trễ" trong việc giảm lãi suất và lẽ ra nên mạnh tay hơn, vì Mỹ "gần như không lạm phát".

Hà Thu (theo Reuters)