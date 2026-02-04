Giá vàng thế giới tăng mạnh nhất 17 năm

Mỗi ounce vàng tăng hơn 300 USD trong 24 giờ qua - mạnh nhất kể từ cuối năm 2008, hiện tiến sát mốc 5.000 USD.

Chốt phiên giao dịch 3/2, giá vàng thế giới giao ngay tăng 287 USD lên 4.945 USD một ounce. Đây là mức tăng ngày mạnh nhất của vàng kể từ tháng 11/2008. Thị trường hồi phục sau 3 phiên giảm liên tiếp, khi các nhà đầu tư mua bắt đáy trong bối cảnh các yếu tố nền tảng của vàng vẫn vững chắc. Sáng 4/2, giá hiện lên 4.992 USD.

Giá bạc cũng tăng hơn 7% lên 85 USD một ounce phiên 3/2. Trước đó, kim loại này đã giảm 27% cuối tuần trước và giảm thêm 6% đầu tuần này.

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau 3 phiên giảm. Đồ thị: Kitco

"Tôi cho rằng đợt giảm gần đây chỉ là sự điều chỉnh trong xu hướng tăng dài hạn. Ở thời điểm này, chúng ta có thể ghi nhận các đợt điều chỉnh, với ngưỡng hỗ trợ tại 4.400 USD và ngưỡng cản 5.100 USD", Peter Grant - Phó giám đốc Zaner Metal cho biết. Ông khẳng định nhiều yếu tố hỗ trợ thị trường trong các năm qua vẫn đang tồn tại.

Thị trường kim loại quý giảm mạnh sau khi Kevin Warsh được ông Trump đề cử làm Chủ tịch kế tiếp của Cục Dự trữ liên bang (Fed), sau khi ông Jerome Powell hết nhiệm kỳ vào tháng 5. Nhà đầu tư dự báo Warsh ủng hộ giảm lãi suất, nhưng sẽ thu hẹp bảng cân đối kế toán của Fed. Việc này được coi là bất lợi với các kim loại quý. Bên cạnh đó, việc CME Group tăng tỷ lệ ký quỹ với các hợp đồng tương lai kim loại quý càng gây sức ép lên giá.

Dù vậy, phần lớn nhà phân tích kỳ vọng thị trường tiếp tục đi lên. Giá vàng có thể chạm đỉnh mới cuối năm nay. "Giá sẽ vẫn tăng trong dài hạn, với tốc độ bền vững hơn, do nhà đầu tư vẫn rất lo ngại về tình hình kinh tế - chính trị", Jeffrey Christian - Giám đốc CPM Group nhận định. Giá vàng có xu hướng diễn biến tốt trong môi trường bất ổn và lãi suất thấp.

Ngoài vàng và bạc, các kim loại khác cũng tăng giá. Bạch kim tăng 3,4% lên 2.194 USD một ounce. Palladium đắt thêm 0,4%, chốt phiên tại 1.727 USD.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)