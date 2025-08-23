Giá vàng thế giới tăng mạnh, chứng khoán Mỹ lên cao kỷ lục

Mỗi ounce vàng tăng hơn 30 USD, còn chỉ số DJIA lên mức cao chưa từng có, sau bình luận về khả năng giảm lãi suất của Chủ tịch Fed.

Chốt phiên giao dịch 22/8, giá vàng thế giới giao ngay tăng 33 USD lên 3.370 USD một ounce. Thị trường khởi sắc nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tháng 9, sau các phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Tại hội nghị thường niên của cơ quan này ở Jackson Hole ngày 22/8, Powell nói rằng sự thay đổi về cán cân rủi ro có thể khiến Fed thay đổi lập trường chính sách. Tuy nhiên, ông không cam kết sẽ làm điều này. Powell thừa nhận rủi ro với thị trường việc làm đang tăng lên, nhưng đồng thời cảnh báo áp lực lạm phát vẫn còn.

Giá vàng thế giới tăng vọt trong phiên 22/8. Đồ thị: Kitco

"Powell khiến thị trường ngạc nhiên, khi để ngỏ khả năng giảm lãi suất tháng 9. Việc này khiến hàng loạt tài sản tăng giá, kể cả vàng", Tai Wong - nhà giao dịch kim loại quý độc lập nhận định. Giá bạc, bạch kim, palladium hôm qua cũng tăng 1-2%.

Công cụ theo dõi lãi suất FedWatch Tool của CME cho thấy nhà đầu tư hiện dự báo xác suất giảm lãi tháng tới là 85%, tăng so với 75% trước hội nghị của Fed. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/8 tiếp tục gây thêm sức ép lên Fed, khi dọa sa thải thành viên hội đồng thống đốc Fed Lisa Cook nếu bà không chịu từ chức.

Dollar Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng đôla Mỹ - giảm 1% hôm 22/8. Đồng bạc xanh yếu đi giúp vàng rẻ hơn với người mua bằng các tiền tệ khác.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số DJIA lên mức cao chưa từng có, khi đóng cửa ở 45.631 điểm trong phiên 22/8. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng tăng gần 2%. S&P 500 nhờ đó chấm dứt chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp.

Cổ phiếu hàng loạt đại gia công nghệ tăng vọt sau bình luận của Powell. Nvidia tăng 1,7%. Meta Platforms tăng hơn 2%. Alphabet và Amazon cùng lên hơn 3%. Mạnh nhất nhóm này là Tesla, khi ghi nhận mức tăng 6%. Trước đó, nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán tháo, gây sức ép lên thị trường.

"Powell đã làm điều mà các thống đốc làm tốt nhất ở Jackson Hole - để ngỏ khả năng giảm lãi. Việc hành động vào tháng 9 sẽ trấn an các hộ gia đình và doanh nghiệp, rằng ngân hàng trung ương không ngủ quên. Tiếp tục trì hoãn sẽ chỉ làm tăng rủi ro hạ cánh cứng", Nigel Green - Giám đốc deVere Group nhận định trên Reuters.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)