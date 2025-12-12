Giá vàng thế giới lên cao nhất hơn một tháng

Việc Fed giảm lãi suất tiếp tục giúp giá vàng tăng hơn 50 USD một ounce, lên cao nhất kể từ cuối tháng 10.

Chốt phiên giao dịch 11/12, giá vàng thế giới giao ngay tăng gần 52 USD lên 4.279 USD một ounce. Đây là mức cao nhất kể từ phiên 21/10.

Thị trường đi lên từ cuối phiên 10/12, sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố giảm lãi suất tham chiếu thêm 25 điểm cơ bản (0,25%). Đây là lần thứ 3 cơ quan này nới lỏng chính sách tiền tệ trong năm nay. Lãi suất thấp sẽ hỗ trợ vàng - loại tài sản không trả lãi cố định.

Dollar Index - đo sức mạnh của USD với 6 tiền tệ lớn khác - cũng giảm về đáy 8 tuần, khiến vàng rẻ hơn với người mua ngoài Mỹ.

"Lạm phát chưa thực sự về mục tiêu 2% của Fed. Vì thế, khi giảm lãi suất trong môi trường lạm phát - vốn không phải là điều kiện tối ưu - vàng sẽ hưởng lợi rất lớn", Edward Meir - nhà phân tích tại Marex nhận định.

Giá vàng thế giới tăng mạnh từ sau khi Fed công bố giảm lãi suất. Đồ thị: Kitco

Dù vậy, quan chức Fed ra tín hiệu có thể dừng giảm lãi suất để theo dõi thêm xu hướng trên thị trường lao động. Họ cũng cho rằng lạm phát "vẫn đang tăng tốc". Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ, sẽ công bố ngày 16/12, để có thêm manh mối về hướng đi của Fed.

Từ đầu nhiệm kỳ 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn công khai ủng hộ giảm lãi suất. Ông đặt tiêu chí đề cử Chủ tịch Fed kế tiếp là người ủng hộ giảm lãi. Hiện tại, cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett được coi là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này.

Giá bạc cũng tiếp tục lập kỷ lục mới, khi có thời điểm chạm 64,3 USD một ounce trong phiên. "Giá bạc dường như đang kéo giá vàng tăng theo, đồng thời bạch kim và palladium đi lên. Hiện tại có rất nhiều động lực hỗ trợ đà tăng này", Meir nhận định.

Giá bạch kim tăng 2,5% lên 1.697 USD một ounce. Palladium cũng tăng 1,1%, chốt phiên tại 1.492 USD.

Hà Thu (theo Reuters)