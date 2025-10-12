Tôi không gom được 20 cây vàng miếng trả nợ cho ân nhân

Tôi đã có đủ tiền, nhưng gom mãi vẫn không đủ số vàng đã mượn để làm ăn.

Mấy năm trước tôi vay họ hàng 20 cây vàng miếng để đầu tư làm ăn. Nay công việc thuận lợi, có lãi, tôi muốn mua lại cho đủ 20 cây vàng để trả cho ân nhân, nhưng gom mãi không đủ.

Tôi đăng ký mua trên website thì mỗi lần chỉ mua được một lượng, sau đó rất khó để đăng ký mua. Còn mua vàng miếng sang tay bên ngoài thì lo ngại rủi ro.

Hiện đã xóa bỏ độc quyền vàng miếng, nhưng chưa rõ khi nào thị trường sẽ ổn định. Nếu chờ thêm thời gian, liệu giá vàng có giảm không, hay lại tiếp tục tăng giá?

Tôi cũng băn khoăn, nếu tôi mua vài cây vàng thương hiệu khác để gộp trả, thì liệu người cho vay có chịu không và làm thế nào để thuyết phục người ân nhân, nếu có chênh lệch giá giữa các thương hiệu?

Thật sự tôi rất muốn trả nợ cho trọn nghĩa, nhưng khổ nỗi gom mãi vẫn thiếu. Tôi phải làm sao trong trường hợp này?

Nhật