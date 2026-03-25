Giá vàng tăng gần 5 triệu đồng một lượng

Sáng 25/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở 172 - 175 triệu đồng mỗi lượng, tăng gần 5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Các thương hiệu khác cũng đồng loạt điều chỉnh giá theo xu hướng này.

Giá vàng nhẫn trơn tại SJC tăng tương tự, lên 171,8 - 174,8 triệu đồng mỗi lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 172,5 - 175,5 triệu đồng, còn Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch quanh 171,9 - 174,9 triệu đồng mỗi lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng 2,7%, lên 4.583 USD mỗi ounce vào lúc 9h30 (giờ Hà Nội). Quy đổi theo tỷ giá bán của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 145,8 triệu đồng mỗi lượng (chưa thuế, phí). Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới duy trì quanh 29 triệu đồng mỗi lượng.

So với vùng đỉnh, hiện giá vàng trong nước đang thấp hơn khoảng 8%. Còn nếu so với đầu năm, kim loại quý ghi nhận hiệu suất 11%.

Giá vàng trong nước hồi phục theo đà tăng của thị trường quốc tế, song nguồn cung tại các doanh nghiệp lớn vẫn hạn chế. Lượng vàng bán ra trong phiên giảm sâu ngày 23/3 được thị trường hấp thụ gần như lập tức. Hai ngày gần đây, các thương hiệu lớn quay lại tình trạng khan hiếm hoặc hết vàng nhẫn, vàng miếng.

Cùng xu hướng, giá bạc thế giới tăng gần 4%, lên 73,9 USD mỗi ounce. Trong nước, Công ty cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết bạc miếng, bạc thỏi ở mức 2,78 - 2,87 triệu đồng mỗi lượng, tương đương 74 - 76,4 triệu đồng mỗi kg). Sacombank - SBJ giao dịch bạc miếng khoảng 75 - 77,6 triệu đồng mỗi kg.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) nhận định giá vàng đang diễn biến khó lường trong ngắn hạn, theo diễn biến giá dầu, USD và tình hình chiến sự. Ông giữ quan điểm tích cực với giá vàng trong dài hạn, và nhận định đây là những biến động mang tính ngắn hạn. Song, chuyên gia của Hiệp hội kinh doanh vàng cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên hành động thận trọng trong thời điểm này.

Giảng viên cấp cao Đại học Kinh tế TP HCM, Nguyễn Hữu Huân cũng cho rằng vàng nên được xem là tài sản phòng ngừa rủi ro trong danh mục, với tỷ trọng hợp lý, thay vì kênh đầu cơ ngắn hạn. Nhà đầu tư cần tránh tâm lý mua đuổi khi giá tăng và ưu tiên chiến lược phân bổ tài sản dài hạn.

