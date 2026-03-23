Giá vàng quay đầu tăng 4 triệu đồng

Sau khi giảm mạnh tới 9 triệu đồng một lượng, giá vàng trong nước đảo chiều tăng 4 triệu, lên 166 triệu đồng vào cuối chiều nay, chênh lệch với thế giới neo cao trên 30 triệu đồng một lượng.

16h30, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) lần thứ 6 điều chỉnh biểu giá vàng. Vàng miếng được SJC niêm yết tại 163 - 166 triệu đồng một lượng, tăng 4 triệu đồng so với mở cửa phiên buổi chiều. Vàng nhẫn cùng thời điểm được SJC công bố 162,8 - 165,8 triệu mỗi lượng, còn PNJ là 160,8 - 163,8 triệu. Sau khi hồi phục vào cuối chiều nay, giá vàng trong nước ghi nhận mức giảm 5 triệu đồng trong ngày, giữ mức chênh lệch 30 triệu mỗi lượng so với thế giới.

Lúc 15h, SJC niêm yết giá vàng miếng tại 160,8 - 163,8 triệu đồng, tăng 1,8 triệu đồng mỗi lượng so với cách đó một tiếng. Nhẫn trơn tại SJC niêm yết quanh 157,2 - 160,2 triệu đồng một lượng. Mi Hồng và PNJ cùng mua bán nhẫn trơn 160,8 - 163,8 triệu đồng mỗi lượng.

Trước đó, khoảng 14h15, giá vàng trong nước lao dốc theo xu hướng thế giới. SJC niêm yết giá vàng miếng tại 159 - 162 triệu đồng, thấp hơn 9 triệu đồng so với lúc mở cửa. Cùng thời điểm, SJC hạ nhẫn trơn về 157,2 - 160,3 triệu, Mi Hồng niêm yết 162 - 164,5 triệu một lượng, còn tại PNJ giảm về 161,9 - 164,9 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay ghi nhận đà giảm tổng cộng 8% trong phiên đầu tuần, xuống 4.118 USD một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 130,8 triệu đồng một lượng (chưa kể thuế, phí). Chênh lệch giá trong nước và thế giới nới rộng lên mức cao nhất từ trước đến nay - 31 triệu đồng mỗi lượng.

Đầu ngày, SJC đã công bố giá vàng miếng giảm 2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần, xuống 166 - 169 triệu đồng. Các thương hiệu khác cũng hạ giá vàng miếng xuống tương ứng.

Nhẫn trơn tại SJC sáng nay giảm về 165,7 - 168,7 triệu đồng mỗi lượng. Còn tại Mi Hồng, nhẫn trơn được mua bán quanh 166,5 - 169 triệu đồng. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết nhẫn trơn tại 165,8 - 168,8 triệu đồng mỗi lượng.

Trong ngày giá vàng giảm mạnh, ghi nhận của VnExpress cho thấy tại Hà Nội, lúc 15h chiều nay, lượng lớn người tiếp tục đổ về các thương hiệu để mua vàng khi giá giảm sâu. Ở Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy, hôm nay thương hiệu này bán mỗi khách một nhẫn trơn, loại 1, 2, 3, 5, 10 và 20 chỉ, giao hàng ngay. "Nếu khách có nhu cầu mua khác các bản vị này, chúng tôi sẽ trả hàng vào ngày 8/4", nhân viên thông báo.

Tại Phú Quý, mỗi khách hàng được mua tối đa 5 chỉ, loại 0,5 chỉ, nhận hàng ngay. Người mua cần số lượng lớn hơn sẽ phải đặt trước, và được trả hàng vào ngày 8/4. Thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải cũng thông báo đã hết các loại nhẫn trơn, tiểu kim cát trong ngày hôm nay. DOJI thông báo bán ra không giới hạn nhẫn trơn, nhưng chỉ còn loại 5 và 10 chỉ.

Hàng người xếp hàng chờ thanh toán tại Bảo Tín Minh Châu, lúc 15h30 ngày 23/3. Ảnh: Trọng Hiếu

Nhân viên Bảo Tín Mạnh Hải cho biết hôm nay lượng khách đến bán đông hơn mọi hôm, nhưng số người mua vào vẫn áp đảo. Cô Nguyệt, 64 tuổi, mang vàng đi bán vì lo lắng giá giảm nhanh trong thời gian ngắn. Người này cho biết đã mua số vàng trên từ cuối năm ngoái, nên giờ bán không tiếc vì "vẫn có lời".

"Hôm nay, tôi bán 2 nhẫn 10 chỉ và 3 nhẫn 3 chỉ để đem đi gửi ngân hàng, lãi suất đang cao", cô nói.

Tại TP HCM, nhân viên của SJC Nguyễn Thị Minh Khai cho biết giao dịch ở cửa hàng đông đúc hơn thường ngày. Hôm nay cửa hàng này ghi nhận có cả lượt khách mua vào và bán ra, khác với mọi khi chủ yếu là mua vào. SJC chiều nay bán ra trực tiếp cho khách (không cần đặt trước) tối đa 1 lượng mỗi người, nhẫn trơn tối đa 5 chỉ.

Giá bạc thế giới và trong nước cũng cùng xu hướng với vàng. Giá bạc quốc tế giảm về 66,5 USD một ounce. Sáng nay, giá bạc thỏi, bạc miếng trong nước giảm về dưới 2,6 triệu một lượng tức thấp hơn 70 triệu một kg. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết 2,5 - 2,59 triệu một lượng, còn giá bạc miếng tại Sacombank - SBJ giao dịch tại 2,69 - 2,8 triệu đồng một lượng.

Trên thị trường ngoại hối, giá USD trong nước tiếp tục tăng nhẹ. Vietcombank sáng nay niêm yết 26.074 - 26.344 đồng một USD, cao hơn 5 đồng so với cuối tuần. Các điểm thu đổi ngoại tệ hiện đã nâng giá bán USD lên vùng 28.000 đồng một USD.

Giá vàng ghi nhận đà giảm sau khi xung đột Trung Đông nổ ra. Điều này, theo nhận xét của chuyên gia là bất thường vì vàng vốn được kỳ vọng tăng giá khi căng thẳng chính trị nổ ra. Tuy nhiên, điều này có thể được lý giải trong bối cảnh nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang nắm giữ USD để phân bổ lại danh mục.

Theo nhận định của Ngân hàng UOB và chuyên gia của Hội đồng vàng thế giới, giá vàng chịu áp lực trong ngắn hạn khi USD mạnh lên, song triển vọng của kim loại quý trong trung và dài hạn vẫn tích cực.

Quỳnh Trang - Trọng Hiếu