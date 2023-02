Giá vàng nhẫn trong nước thấp hơn thế giới

Mỗi lượng vàng nhẫn trong nước hiện thấp hơn thế giới vài trăm nghìn đồng, trong khi trước đây thường cao hơn 1,5-2 triệu đồng khi quy đổi.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cuối ngày 2/2 niêm yết giá vàng nhẫn bán ra 55,6 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng so với phiên trước đó. Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) có mức điều chỉnh tương tự, nâng giá bán lên 55,9 triệu đồng một lượng.

Trong khi đó, mỗi ounce vàng thế giới hôm qua có lúc tăng gần 30 USD, lên 1.954 USD. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mỗi ounce vàng quốc tế khoảng 55,6 triệu đồng một lượng. Điều này đồng nghĩa khoảng cách giữa giá thế giới với vàng nhẫn tại hệ thống SJC không còn, trong khi PNJ cao hơn khoảng 300.000 đồng.

Các tiệm vàng quy mô nhỏ hơn ở TP HCM hiện bán mỗi lượng vàng nhẫn khoảng 55 triệu đồng, tức thấp hơn giá thế giới 600.000-700.000 đồng mỗi lượng.

"Đây là điều ít xảy ra bởi giá vàng nhẫn trước giờ thường cao hơn thế giới khoảng 1,5-2 triệu đồng", ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng bạc đá quý SJC Phú Thọ nói.

Ông Hải phân tích, sau ngày Thần Tài, lực mua trong nước lắng xuống khiến giá hạ nhiệt. Mỗi lượng vàng nhẫn đến nay giảm khoảng 900.000 đồng so với vùng đỉnh 56,8 triệu đồng được thiết lập tuần trước. Cùng lúc đó, vàng thế giới lại vọt lên gần 1.954 USD một ounce – mức cao nhất 9 tháng qua.

Nhìn chung, thị trường kim loại quý thế giới 7 ngày qua đón nhiều thông tin tích cực nên tăng 1,5%, còn vàng nhẫn cùng giai đoạn này lại giảm gần 2%. "Chuyển động trái chiều của thị trường thế giới và trong nước chính là nguyên nhân khiến chênh lệch giá thu hẹp và đảo chiều", ông Hải nói.

Người dân so sánh vàng nhẫn trơn và vàng miếng tại một cửa hàng ở quận Bình Thạnh, TP HCM. Ảnh: Đình Văn

Thời điểm này nên mua loại vàng nào là điều được nhiều người quan tâm. Theo một chuyên gia theo dõi thị trường hơn 20 năm thì có thể ưu tiên vàng nhẫn.

Ông này cho rằng người dân mua vàng miếng chủ yếu vì thương hiệu và tính thanh khoản cao. Giá vàng miếng ngày càng lên cao vì nguồn cung khoảng chục năm trở lại đây duy trì ở mức 20 triệu lượng trong khi nhu cầu giao dịch vẫn có.

Tuy nhiên, bất lợi là khoảng cách giữa giá vàng miếng so với thế giới và vàng nhẫn rất lớn. Vàng miếng đang giao dịch quanh vùng 67,7 triệu đồng, vẫn cao hơn thế giới 12 triệu đồng một lượng. Chênh lệch cao nhất từng được ghi nhận là 20 triệu đồng khi giá vàng lập đỉnh 74,4 triệu đồng một lượng vào tháng 3 năm ngoái.

Đối với vàng nhẫn, ông đánh giá bất lợi ở chỗ không đồng nhất về thương hiệu và tuổi vàng nên người mua thiệt thòi nếu không bán ra ở nơi đã mua. Bù lại, vàng nhẫn có trọng lượng nhỏ nên hợp túi tiền với đa số người mua và giá theo sát thị trường thế giới hơn vàng miếng.

Ông Trần Minh Tới - chủ tiệm vàng Kim Kim Xuân ở quận 8, TP HCM - cho rằng vùng giá lý tưởng để tích trữ vàng nhẫn là khi trong nước cao hơn thế giới không quá 1 triệu đồng. Nếu chênh lệch từ mức này trở lên, khả năng thị trường có hiện tượng làm giá và người mua dễ chịu thiệt.

"Giá vàng nhẫn đang thấp hơn thế giới, còn giá thế giới trong xu thế đi lên tạo thành điều kiện cần và đủ để nhà đầu tư mua vào", ông Tới nói.

Vàng được xem là kênh trú ẩn an toàn trong thời kỳ lạm phát và nhiều biến động địa chính trị. Báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho biết tiêu thụ vàng toàn cầu năm ngoái đạt 4.741 tấn – mức cao nhất từ năm 2011 do nhu cầu lớn của ngân hàng trung ương đối với tài sản trú ẩn an toàn. Riêng Việt Nam, WGC ước tính lượng tiêu thụ đạt hơn 59 tấn và có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, kim loại quý này nhạy cảm với lãi suất. Việc Cục Dữ trự Liên bang Mỹ (Fed) liên tục nâng lãi suất từng khiến vàng kém hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư. Hai ngày trước, khi Fed chỉ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (0,25%) và người đứng đầu cơ quan này Jerome Powell cho rằng "quá trình hạ nhiệt lạm phát đang bắt đầu", giá vàng mới có lực đẩy mạnh mẽ.

Suki Cooper, nhà phân tích tại Standard Chartered, nhận định thị trường kim loại quý đang được hỗ trợ lớn từ động thái của các ngân hàng trung ương. Nhiều thông tin tích cực đã phản ánh vào giá và thị trường có thể đạt đỉnh trong quý đầu năm nay.

Phương Đông