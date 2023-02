Tiêu thụ vàng của Việt Nam tăng nhanh nhất Đông Nam Á

Việt Nam tiêu thụ 59,1 tấn vàng vào năm 2022, với tốc độ tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á, theo Hội đồng Vàng thế giới.

Báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) vừa công bố cho biết, tiêu thụ vàng của Việt Nam trong quý IV/2022 đạt 13,5 tấn, tăng 58% so với cùng kỳ 2021. Sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu tiêu thụ được thúc đẩy bởi nhu cầu vàng thỏi và xu vàng, cũng như nhu cầu trang sức.

Cụ thể, nhu cầu vàng thỏi và vàng xu đạt 9 tấn, tăng 48% so với 6,1 tấn của cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, nhu cầu trang sức tăng hơn 80%, từ 2,5 tấn lên 4.5 tấn. Tính chung cả năm ngoái, Việt Nam tiêu thụ 59,1 tấn vàng, tăng 37% so với mức 43 tấn của năm 2021.

Ông Andrew Naylor, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), cho biết với kết quả này, Việt Nam dẫn đầu tăng trưởng nhu cầu vàng trong Đông Nam Á năm qua. Đồng thời, Việt Nam cũng dẫn đầu về nhu cầu trang sức trong năm 2022, với mức tăng 51% so với năm 2021, đạt 18 tấn - cao nhất trong 14 năm qua.

"Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự tăng trưởng mạnh mẽ này, bao gồm sự giảm nhẹ của giá vàng địa phương trong quý IV; mức thu nhập ở một số ngành nghề tăng trở lại như trước, và niềm tin được củng cố của người tiêu dùng về sự tăng trưởng của GDP", ông Andrew Naylor giải thích.

Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành cũng phản ánh xu hướng do WGC ghi nhận. Năm 2022, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) có doanh thu thuần hơn 33.876 tỷ đồng và lãi ròng gần 1.807 tỷ đồng, tăng lần lượt 73% và 76% so với năm 2021, vượt 31% và 37% các chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 2022.

Riêng quý IV, doanh thu bán lẻ của PNJ tăng 24%, với lý do được nêu là nền kinh tế phục hồi mạnh và vĩ mô ổn định. Doanh thu vàng 24K quý trước của công ty cũng tăng 15% nhờ sự phục hồi của thị trường và thay đổi trong xu hướng đầu tư.

Khách mua vàng tại TP HCM trong ngày vía Thần Tài, sáng 31/1. Ảnh: Thanh Tùng

WGC cho biết nhu cầu tiêu thụ vàng toàn cầu trong năm 2022 tăng gần 18% so với năm 2021, đạt 4,74 tấn - mức cao nhất kể từ năm 2011. Theo bà Louise Street, Chuyên gia Nghiên cứu Thị trường Cấp cao tại WGC, tiêu thụ lập kỷ lục do nhu cầu lớn của ngân hàng trung ương đối với tài sản trú ẩn an toàn.

"Trong bối cảnh lạm phát tăng cao thúc đẩy sự đầu tư vào vàng thỏi và vàng xu, cộng hưởng với các yếu tố thúc đẩy nhu cầu khác đã cân bằng lại lượng vàng bán đi khỏi các quỹ ETF, vốn là sự phản ứng tức thời mang tính chiến thuật trước việc lãi suất tăng. Cuối cùng, nhu cầu đầu tư nhìn chung vẫn tăng 10% so với năm trước", vị chuyên gia cho biết.

Dự đoán cho năm 2023, WGC đánh giá suy thoái của nền kinh tế toàn cầu có thể đảo ngược xu hướng đầu tư vàng. Nếu lạm phát giảm, đây có thể là rào cản cho việc đầu tư vàng thỏi và vàng xu. Ngược lại, nếu USD tiếp tục suy yếu và lãi suất tăng vừa phải thì có thể mang lại tác động tích cực cho nhu cầu đầu tư vào những quỹ đảm bảo bằng vàng như ETF.

Có một số kỳ vọng nhất định vào sự phục hồi của nhu cầu tiêu thụ đồ trang sức, trong bối cảnh Trung Quốc mở cửa trở lại. Tuy nhiên, không loại trừ trường hợp nhu cầu sẽ suy giảm khi người tiêu dùng siết chặt chi tiêu để thích nghi với tình hình suy thoái kinh tế nghiêm trọng hơn.

Dỹ Tùng