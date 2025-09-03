Giá vàng miếng trong nước tăng gần 3 triệu đồng một lượng

Sau kỳ nghỉ lễ, vàng miếng tăng 2,8 triệu, lên 133,4 triệu đồng một lượng, cao hơn gần 21 triệu so với thế giới.

Sáng 3/9, các thương hiệu đồng loạt tăng giá vàng miếng sau kỳ nghỉ Quốc khánh. Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết kim loại quý tại 131,9 - 133,4 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay. Mức này tăng 2,8 triệu đồng một lượng so với cuối tuần trước. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 1,5 triệu đồng một lượng.

PNJ, DOJI và Vietinbank báo giá vàng miếng tương tự với SJC. Còn Bảo Tín Minh Châu mua vào mặt hàng này thấp hơn các thương hiệu khác 500.000 đồng, trong khi vẫn bán ra ở mức 133,4 triệu đồng.

Vàng nhẫn trơn cũng tăng giá. SJC niêm yết tại 125,1 - 127,6 triệu đồng một lượng, tăng 2,6 triệu đồng so với phiên giao dịch trước đó. PNJ, DOJI mua bán vàng nhẫn tại 125,5 - 128,5 triệu đồng, cao hơn 1 triệu đồng so với hôm qua. Bảo Tín Minh Châu đặt giá mặt hàng này tại 125,7 - 128,7 triệu đồng, cao nhất trong các thương hiệu.

Vàng trong nước tăng sau khi giá trên thị trường quốc tế lập kỷ lục mới. Chốt phiên giao dịch 2/9, giá vàng thế giới giao ngay tăng 58 USD lên 3.531 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá kim loại quý này tương đương khoảng 112,8 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn khoảng 20,6 triệu so với trong nước.

Nhà đầu tư đang đổ tiền vào vàng, trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng giảm lãi suất. Rủi ro chính trị và kinh tế cũng đang tăng cao. Từ đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng 35%.

"Thị trường vàng đang bước vào mùa tiêu dùng lớn trong năm. Cộng với kỳ vọng Fed giảm lãi trong cuộc họp tháng 9, chúng tôi dự báo giá tiếp tục lên các mức cao mới", Suki Cooper - nhà phân tích kim loại quý tại Standard Chartered Bank nhận xét.

Giá bạc miếng trong nước cũng tiếp tục tăng. Công ty cổ phần đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết quanh 1,56 - 1,61 triệu đồng một lượng bạc, còn tại Giá bạc tại Công ty cổ phần Kim Loại Quý Ancarat là 1,55 - 1,59 triệu đồng.

Trọng Hiếu