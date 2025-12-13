Giá vàng miếng lần đầu vượt 156 triệu đồng

Các thương hiệu sáng nay nâng giá bán vàng miếng thêm 900.000 đồng mỗi lượng, lên 156,3 triệu đồng

Sáng 13/12, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 154,3 - 156,3 triệu đồng, tăng 900.000 đồng so với ngày hôm qua, cao nhất từ trước đến nay. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 2 triệu đồng.

PNJ, Doji, Bảo Tín Minh Châu cũng nâng giá kim loại quý này tương tự SJC. Trong khi đó, Ngân hàng Á Châu (ACB) mua bán vàng miếng thương hiệu riêng ở 154,5 - 156 triệu đồng.

Với nhẫn trơn, SJC cũng tăng 600.000 đồng so với hôm qua, lên 151,1 - 153,6 triệu đồng. PNJ, Doji báo giá bán ra mặt hàng này cao hơn 900.000 đồng so với SJC, quanh 151,5 - 154,4 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn cao nhất trong các thương hiệu, tại 152,5 - 155,5 triệu đồng.

Vàng trong nước tăng theo quốc tế. Kết thúc phiên ngày 12/12, giá vàng giao ngay tăng gần 20 USD, lên 4.298 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, vàng thế giới tương đương 136,8 triệu đồng, chênh gần 20 triệu đồng so với trong nước.

Ngày 10/12, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 0,25%, xuống 3,5-3,75%, đồng thời phát tín hiệu thận trọng đối với các đợt giảm tiếp theo cho đến khi có thêm dữ liệu mới. Sau sự kiện trên, vàng đã tăng ba phiên liên tiếp và thường là tài sản ưa thích của nhà đầu tư trong môi trường lãi suất thấp.

Giá bạc miếng, bạc thỏi có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi đạt đỉnh ngày hôm qua. Công ty cổ phần đầu tư vàng Phú Quý niêm yết mặt hàng này tại 2,32 - 2,40 triệu đồng một lượng, giảm 2,5% so với hôm qua.

Trọng Hiếu