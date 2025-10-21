Giá vàng miếng trong nước tăng hơn 3 triệu đồng

Các thương hiệu đồng loạt bán ra vàng miếng ở mức 154,6 triệu đồng, theo đà tăng của mặt hàng này trên thị trường quốc tế.

Sáng 21/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 153,6 - 154,6 triệu đồng mỗi lượng, tăng 3,1 triệu so với hôm qua. PNJ, Doji báo mặt hàng này ở ngưỡng tương tự. Ngân hàng Á Châu (ACB) neo vàng miếng thương hiệu riêng quanh 153,6 - 154,6 triệu đồng.

Với nhẫn trơn, SJC cũng tăng 3,1 triệu ở hai chiều mua - bán, lên 151,1 - 153,3 triệu đồng một lượng. PNJ, Doji bán ra loại này cao hơn 1,3 triệu đồng so với SJC.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở 155,5 - 158,5 triệu khi mở cửa, nhưng tới trưa thương hiệu này tăng 2 triệu mỗi chiều mua - bán lên 157,5 - 160,5 triệu đồng mỗi lượng. Đây là mức cao nhất của loại vàng này từ trước đến nay.

Vàng miếng tại trụ sở SJC ở phường Bàn Cờ, tháng 3/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Giá vàng trong nước tăng theo đà đi lên của mặt hàng này trên thị trường quốc tế. Chốt phiên giao dịch 20/10, vàng thế giới tăng 104 USD lên 4.355 USD một ounce, nhưng lại giảm 10 USD trong sáng nay, còn 4.345 USD. Quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank, kim loại quý tương đương 138 triệu đồng một lượng.

Thị trường vàng quốc tế đi lên nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất tuần tới và nhu cầu trú ẩn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc cũng như chính phủ Mỹ đóng cửa. Jeffrey Christian - Giám đốc CPM Group nhận định lo ngại kinh tế - chính trị đã kéo giá lên sau phiên bán tháo tuần trước. "Chúng tôi dự báo giá vẫn tăng trong vài tuần và các tháng tới. Không có gì ngạc nhiên nếu giá sớm chạm 4.500 USD", ông nói.

Phát biểu trước Quốc hội ngày 20/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thị trường giao dịch vàng phải được hình thành trong năm 2026. Hiện khung pháp lý để hình thành sàn vàng được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết thí điểm trong tháng 10. Dự kiến sàn giao dịch vàng thí điểm giao dịch theo 3 giai đoạn, trong đó bước đầu tập trung vào các sản phẩm vàng vật chất và chỉ hoạt động trong phạm vi nội địa. Giai đoạn tiếp theo, nhà quản lý sẽ cho giao vàng nguyên liệu, rồi có thêm vàng miếng, cuối cùng mới là sản phẩm phái sinh.

Giá vàng tăng nhưng bạc miếng lại giảm. Tại Phú Quý, mặt hàng này được giao dịch ở mức 1,98 - 2,04 triệu đồng một lượng, hạ 1,5% so với hôm qua. Sacombank-SBJ mua bán bạc miếng dao động 2,03 - 2,08 triệu đồng.

Trọng Hiếu