Giá vàng miếng trong nước giảm 2 triệu đồng

Giá vàng miếng trong nước giảm về sát 133 triệu đồng một lượng, giảm 2 triệu, thu hẹp khoảng cách với thế giới.

Chiều 11/9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng tại 131,3 - 134,3 triệu đồng một lượng, giảm 2 triệu ở chiều thu mua và 1 triệu bán ra. Đây là ngày thứ hai liên tiếp giá kim loại quý này hạ nhiệt.

Các thương hiệu khác cũng báo giá mặt hàng này ở mức giá tương tự với SJC.

Lúc 16h30, giá vàng miếng tiếp tục hạ về còn 133,3 triệu đồng một lượng. Chiều thu mua vàng miếng được SJC giảm về 130,3 triệu đồng một lượng, giúp kéo giãn biên độ giữa mua - bán lên 3 triệu. Diễn biến này theo ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng (VGTA), cho thấy xu hướng người dân bán ra chốt lời, giúp tăng cung cho thị trường và giảm chênh lệch so với thế giới.

Với vàng nhẫn, SJC giảm 600.000 đồng chiều bán và 900.000 đồng mua vào, niêm yết tại 126,6 - 129,6 triệu đồng mỗi lượng. Tương tự, PNJ mua bán loại vàng này tại 127,3 - 130,3 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu báo giá quanh 127,7 - 130,7 triệu đồng.

Giá vàng trong nước giảm cùng chiều với diễn biến trên thị trường quốc tế. Theo đó, vàng thế giới giao ngay hôm nay hạ về 3.632 USD một ounce. Trước đó hai ngày, kim loại quý này từng lập kỷ lục 3.674 USD một ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 116 triệu đồng một lượng. Mức chênh giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế là hơn 16 triệu đồng một lượng, hạ nhiệt so với tuần trước.

Từ 10/10, cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng sẽ được xóa bỏ, theo Nghị định 232 sửa đổi Nghị định 24 của Chính phủ. Thay vào đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép mua bán, kinh doanh mặt hàng này cho các doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện. Tại cuộc họp triển khai nghị định này hôm 10/9, Ngân hàng nhà nước cho biết đang nghiên cứu việc lập sàn giao dịch vàng. Họ cùng các bộ ngành, địa phương thanh, kiểm tra, bảo đảm thị trường vàng an toàn và không để biến động giá ảnh hưởng đến ổn định tài chính, tiền tệ, kinh tế vĩ mô.

Bạc miếng trong nước cũng giảm sau khi đạt 1,64 triệu đồng một lượng hôm 9/9. Phú Quý và Ancarat cùng niêm yết mặt hàng tại 1,57 - 1,62 triệu đồng một lượng.

Tỷ giá VND/USD trong nước đi ngang, nhưng hạ nhiệt so với cuối tuần trước. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.221 đồng, giảm 27 đồng so với cuối tuần trước. Vietcombank niêm yết tỷ giá USD tại 26.162 - 26.482 đồng, giảm 28 đồng so với cuối tuần trước ở chiều bán ra. BIDV để giá USD lên 26.215 - 26.482 đồng. Còn tại Eximbank, giá USD là 26.170 - 26.482 đồng.

Trọng Hiếu