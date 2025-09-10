Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng

Ngân hàng nhà nước cho biết đang tham khảo kinh nghiệm quốc tế nhằm đề xuất các phương án cho phép giao dịch vàng online.

Nội dung này được lãnh đạo ngành ngân hàng nêu tại cuộc họp với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp nhằm triển khai Nghị định 232 về kinh doanh vàng, mới đây.

Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, cơ quan này đang khẩn trương tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề xuất phương án thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia, hoặc cho phép vàng được giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa, hay lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam.

Tại Nghị định 232 vừa ban hành mới đây, cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng chính thức chấm dứt. Theo đó, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện sẽ được phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Nhằm giúp nghị định mới vào thực tiễn và các đơn vị nhanh chóng tham gia thị trường, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đang gấp rút ban hành văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể hồ sơ đăng ký để cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng.

Phó thống đốc Phạm Quang Dũng tại cuộc họp với các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp triển khai Nghị định 232 về kinh doanh vàng. Ảnh: VGP

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước sẽ phối hợp Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương... để thanh, kiểm tra, bảo đảm thị trường vàng vận hành an toàn, không để biến động giá gây ảnh hưởng đến ổn định tài chính, tiền tệ và kinh tế vĩ mô.

Theo yêu cầu của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo giám đốc chi nhánh khu vực phối hợp với các cơ quan chức năng thanh, kiểm tra đột xuất một số doanh nghiệp, tập trung vào việc chấp hành pháp luật về kinh doanh vàng, chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, phòng chống rửa tiền và ngăn chặn các hành vi thao túng, găm hàng, buôn lậu, đầu cơ trục lợi. Thời gian thanh tra từ tháng 9 và kết quả sẽ được báo cáo về Ngân hàng Nhà nước trong tháng 10.

Với các tổ chức tín dụng nói chung và tổ chức tín dụng có mua bán vàng, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định, nghiêm cấm việc thao túng, găm hàng, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi trái phép gây bất ổn thị trường.

Các nhà băng cần tăng cường kiểm soát nội bộ, phát hiện dấu hiệu thao túng giá, liên kết nâng giá, tạo khan hiếm giả tạo, chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo số liệu mua bán vàng miếng; niêm yết giá mua bán vàng; quản lý hoạt động thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ số; thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống rửa tiền, kế toán, hóa đơn chứng từ, nghĩa vụ thuế.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng đã chỉ đạo các ngân hàng, doanh nghiệp cần phối hợp chặt với công an, hải quan, thuế, quản lý thị trường khi được yêu cầu để ngăn chặn việc buôn lậu, găm hàng, đầu cơ, kinh doanh vàng trái phép.

Quỳnh Trang