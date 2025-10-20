Hai lần lương tăng nhưng không mua nổi hai chỉ vàng

Lần đầu, lương của tôi mua được bốn chỉ vàng. Lần thứ hai, dù lương tăng nhưng không mua nổi hai chỉ vàng.

Tôi đi làm từ năm 2016, ngày ấy, mỗi tháng nhận lương, tôi đều dành một phần gửi tiết kiệm, phần còn lại tiêu cho sinh hoạt. Đến năm 2021, tôi bắt đầu "tỉnh thức", quyết định mua vàng để dành, như cách nhiều người Việt vẫn tin là giữ của.

Khi đó, vàng ở mức 55 triệu đồng một lượng. Một tháng lương của tôi lúc đó đủ mua bốn chỉ vàng.

Sau bao bể dâu, bao lần nhảy việc, sau dịch bệnh, dù lương tôi đã tăng lên 28 triệu, thì số vàng mua được lại chỉ còn chưa đến hai chỉ khi giá vàng đã chạm ngưỡng 15 triệu một chỉ.

Rất nhiều người đi làm công ăn lương đã từng nghĩ như vậy, trong lòng băn khoăn lương tăng - hay không tăng nhưng khả năng tích lũy thực chất lại giảm. Tôi nghĩ, cái sai không chỉ nằm ở việc lấy vàng làm thước đo thu nhập. Bởi vàng không phải là đơn vị đo mức sống.

Khi lấy vàng làm thước đo, ta tự đặt mình vào cuộc đua vô vọng, đó là cuộc đua giữa sức lao động giới hạn và giá trị tài sản vô định. Bởi vàng, bất động sản, hay chứng khoán đều phản chiếu biến động của nền kinh tế, chứ không phải thước đo năng lực làm việc hay chất lượng sống của một cá nhân.

Thay vì than phiền vàng tăng, có lẽ điều cần làm là nhìn lại cách đồng tiền vận hành trong đời sống thực tế. Dù số lượng mua được giảm đáng kể, nhưng tôi thấy nếu vẫn có thể chi trả đủ cho nhu cầu cơ bản của bản thân và gia đình, vẫn có khoản tiết kiệm định kỳ, môi trường làm việc vẫn có cơ hội thăng tiến, thì thu nhập không hề "mất giá".

Quang Dương