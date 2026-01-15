Có nên mua tích lũy vàng loại 0,1 chỉ 'nhìn giống quà lưu niệm'?

Các sản phẩm vàng này được bọc vỉ nhựa, dập họa tiết nhìn rất thích mắt. Sau này bán lại có dễ hay bị ép giá không?

Tôi thấy mấy tuần nay nhiều người mua đi bán lại các loại vàng 0,1 chỉ (1 phân vàng) của một số nhà vàng. Về hình thức, được bọc vỉ nhựa, nhìn rất thích mắt, trông đẹp nữa. Giá cả cũng vừa tầm với, vì trọng lượng chỉ 1 phân vàng.

Quan sát xung quanh, tôi nhận thấy dòng vàng nhỏ lẻ này đang được quan tâm khá nhiều. Một số người mua không chỉ để tích trữ mà còn nói đến giá trị sưu tầm, lưu niệm hoặc làm quà tặng. Nhiều sản phẩm được thiết kế bắt mắt, đóng gói cẩn thận, nhìn giống một món quà hơn là tài sản đầu tư truyền thống.

Tuy nhiên, tôi vẫn băn khoăn không biết có nên mua hay không. Nếu xét về đầu tư, loại vàng này có phù hợp không khi trọng lượng nhỏ, giá bán có chênh lệch nhiều so với vàng miếng hay vàng nhẫn trơn?

Còn nếu mua với mục đích sưu tầm, lưu niệm hoặc làm quà tặng thì giá trị thực tế và khả năng thanh khoản sau này sẽ ra sao?

Anh Đào