Ở trọ, cất 7 cây vàng tiết kiệm ở đâu cho an toàn?

Vợ chồng tôi năm nay 34 tuổi, chưa có nhà, có khoản tích lũy 7 cây vàng qua nhiều năm gom góp.

Ngoài hai vợ chồng tôi thì không ai biết đến khoản tích lũy này. Giá vàng lên cao, số vàng trong túi gút này thực sự giá trị rất lớn, là nguồn hy vọng mua nhà của vợ chồng tôi.

Cũng chính vì giá trị cao như vậy nên để trong phòng trọ thì cứ lo lắng mãi thôi. Chúng tôi không tiện đem gửi gia đình. Bán ra lấy tiền mua đất thì không đủ. Đem đi gửi ngân hàng thì nghe nói phải đóng phí giữ vàng cho ngân hàng.

Vợ chồng tôi hay đi công tác, thỉnh thoảng cả hai vắng mặt ở phòng trọ vài ngày nên rất đau đầu, nhỡ có trộm đột nhập, lục tung căn trọ tìm đồ giá trị thì thế nào cũng thấy số vàng này.

Vì vậy bây giờ chúng tôi phân vân không biết nên cất ở đâu cho bí mật, an toàn? Nếu bán ra lấy tiền rồi vay thêm một ít tiền mua đất ở quê thì cũng khả thi. Nhưng lại có hai vấn đề: Một là thời điểm này bán vàng ổn không? Hai là đất ở quê giá đang cao, nhưng lại khó thanh khoản, đến lúc cần tiền gấp lại không biết làm sao?

Hoài Ý