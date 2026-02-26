Vàng nhẫn 0,1 chỉ nhưng tiền công 40 nghìn đồng là đắt hay rẻ?

Vì sao nhẫn 0,5 chỉ không tính tiền công còn nhẫn 0,1 chỉ thì có?

Sau Tết, tôi dư một ít tiền nên chiều hôm qua đi mua vàng lấy may đầu năm. Giá vàng năm nay quá cao, nửa chỉ vàng cũng gần 10 triệu đồng - một tháng lương bình quân. Tôi được giới thiệu mua nhẫn vàng trơn loại 0,1 chỉ (1 phân vàng), giá gần 1,8 triệu đồng nhưng bị tính tiền công 40 nghìn đồng một chiếc.

Tôi có thắc mắc là tại sao nhẫn nửa chỉ (5 phân) trở lên không bị tính tiền công mà nhẫn 0,1 chỉ các tiệm vàng lại tính tiền công? Vì nó vẫn là nhẫn trơn, hầu như không có bỏ công thiết kế, hoa văn gì? Và một chiếc nhẫn trơn 0,1 chỉ bị tính tiền công 40 nghìn đồng là đắt hay rẻ, có nên mua lẻ từng phân vàng như vậy không? Xin cảm ơn mọi người.

Zec