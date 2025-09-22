15 cây vàng đã mua không đủ tuổi 9999, làm sao bắt đền tiệm bán?

Nếu muốn, tôi phải đem vàng đến tiệm để họ nấu chảy, nhỡ không đủ tuổi thì phải làm sao?

Tôi mới vừa đọc một "drama" trên mạng, xin tóm tắt như sau: "Một khách hàng mua tới vài chục cây vàng tại một cửa hàng. Khi giá vàng tăng, người này muốn bán lại nhưng được báo rằng tiệm vàng tạm thời chưa có tiền nhập lại.

Đang cần tiền gấp, khách mang số vàng này sang tiệm khác bán, tại đây, vàng bị nấu ra để kiểm định và được thông báo là "không đạt chuẩn" nên không được thu mua. Sau nhiều lời qua tiếng lại, cuối cùng cửa hàng ban đầu cũng chấp nhận mua lại.

Điều này làm tôi giật mình, vì tôi ở tỉnh, không có điều kiện mua vàng "thương hiệu" được ép vỉ, nên cứ dư tiền thì đến tiệm vàng ở địa phương mua vàng nhẫn trơn.

Tôi đã mua gần 15 cây vàng như vậy, mỗi chiếc nhẫn đều có mác ghi thông tin, nhưng lại tên của một tiệm vàng khác, không phải tên của tiệm mà tôi mua. Tôi thắc mắc thì họ giải thích tiệm vàng của họ cũng lấy lại hàng từ một tiệm gia công khác, nên mác vẫn là nơi gia công chứ không phải là nơi bán ra.

Tôi chưa muốn bán số vàng này. Vậy bây giờ nếu tôi nghi ngờ chất lượng vàng không đủ tuổi thì phải kiểm tra như thế nào?

Tôi tìm hiểu muốn kiểm tra thì phải đem đến tiệm có máy quang phổ. Nhưng máy này chỉ xác định được hàm lượng vàng ở bề mặt, còn bên trong có chứa gì, chất lượng ra sao thì đành chịu. Nếu họ nấu chảy vàng ra thì vật phẩm lại không còn nguyên hình dạng ban đầu. Đồng thời tôi phải tốn phí? Nếu xét trường hợp nấu chảy để kiểm tra, ngộ nhỡ vàng kiểm tra không đủ tuổi thì làm sao tôi bắt đền nơi đã mua vì vàng đã chảy "thành một cục" rồi?

Thành Tây