Có 800 triệu đồng và 3 cây vàng nên 'liều' mua chung cư?

Vợ chồng tôi không giỏi tài chính, hiện để dành được một số tiền, không biết nên mua căn hộ tầm giá nào là phù hợp.

Tôi 37 tuổi, làm IT trong một tập đoàn đã hơn 15 năm. Mức lương hiện tại của tôi là 45 triệu đồng. Sau khi sinh, vợ tôi vẫn đang trong quá trình tìm việc. Con gái tôi vừa tròn 2 tuổi. Chúng tôi đang ở thuê nhà Sài Gòn, chi phí hàng tháng bao gồm:

- Tiền thuê nhà: 7 triệu đồng.

- Tiền học phí cho con: 7,5 triệu đồng.

Mỗi tháng tôi chuyển riêng cho vợ 15 triệu đồng để chi tiêu sinh hoạt, ăn uống và mua đồ dùng gia đình (phần này mỗi tháng dư 3-4 triệu đồng, tùy tình hình). Còn lại tôi giữ để chi tiêu riêng và tiết kiệm.

Phía ông bà nội ở TP Vũng Tàu (cũ) ngoài căn nhà đang ở, có một dãy trọ đang cho thuê thu nhập hàng tháng tầm 7 triệu đồng. Ông bà nói nếu chúng tôi có ý định mua nhà trên Sài Gòn, ông bà sẽ sang tên để chúng tôi thế chấp mua hoặc bán để mua chung cư trên Sài Gòn.

Tuy nhiên, ông bà vẫn cảm thấy tiếc, vì mong muốn sau này chúng tôi có thể về đây sống trên mảnh đất này.

Phía ông bà ngoại, có một mảnh đất nông nghiệp cho vợ tôi, giá thị trường hiện tại tầm hai tỷ đồng.

Thật sự, từ lúc lấy nhau, vợ chồng tôi không giỏi về tính toán tài chính, nhưng hiện tại nhìn con gái mỗi ngày mỗi lớn, cần không gian sinh hoạt. Chúng tôi mới bắt đầu khao khát về một ngôi nhà riêng, với không gian sống rộng hơn.

Hiện tại chúng tôi có 800 triệu đồng tiền mặt và 3 cây vàng. Nếu mua căn hộ, tôi có thể lựa chọn tầm giá nào là phù hợp, và vay thêm với tỷ lệ bao nhiêu?

Khi có nhà riêng, chúng tôi có thể nhờ bà lên trông hộ một thời gian để vợ tôi có thể dễ hơn cho việc xin đi làm, sau khi ổn định, chúng tôi sẽ bàn phương án thuê người đón theo giờ.

Qua bài viết này, mong được các độc giả có thể nêu phương án phù hợp để chúng tôi có thể mua được nhà ở thời điểm này. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tư vấn.

Anh Le