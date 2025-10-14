Giá vàng lên quá cao, có 200 triệu đồng nhàn rỗi nên mua bạc?

Đồng nghiệp 'dụ' mua bạc 56 triệu đồng một kg, với lý do biên lợi nhuận có thể tăng mạnh.

Hiện tôi có 200 triệu đồng nhàn rỗi, chưa có kế hoạch sử dụng trong khoảng một năm tới. Tôi định đi mua vàng nhưng hôm trước có người khuyên đừng mua, qua 10/10 thì giá sẽ giảm vì đã bỏ độc quyền vàng miếng.

Tôi theo dõi giá mấy hôm nay thì thấy ngược lại, giá vàng tăng chóng mặt. Hôm qua tôi ra tiệm thấy người đứng ken kín, phải bốc số thứ tự mà chưa chắc đã tới lượt. Thêm nữa, tôi cũng lo nếu mua đúng lúc vàng đang lên đỉnh thì rủi ro cao, lỡ giá giảm thì coi như lỗ.

Trong công ty tôi có người lại khuyên nên mua bạc. Họ bảo bạc cũng đang tăng, hiện giá khoảng 56 triệu đồng một kg, đầu tư dễ hơn vì vốn ít hơn so với vàng.

Nhưng tôi lại băn khoăn, vì từ trước đến giờ ở Việt Nam tôi hiếm nghe nói có người tích trữ bạc. Tôi chỉ sợ tính thanh khoản kém, sau này muốn bán mà khó tìm người mua thì biết bán cho ai?

Vậy với 200 triệu nhàn rỗi thì tôi có nên mua bạc không, hay nên chờ giá vàng hạ rồi hãy mua?

Ngọc Hải