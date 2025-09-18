Giá vàng giảm, Wall Street trái chiều vì Fed

Mỗi ounce vàng thế giới mất gần 30 USD vì hoạt động bán chốt lời, trong khi chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều sau khi Fed giảm lãi suất.

Đóng cửa phiên giao dịch 17/9, giá vàng thế giới giao ngay giảm gần 30 USD một ounce, xuống 3.658 USD. Thị trường ban đầu đi lên, ở 3.707 USD sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo giảm lãi suất 0,25%. Tuy nhiên, giá sau đó đảo chiều.

Tại họp báo sau phiên họp chính sách, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Fed sẽ ra quyết định lãi suất "theo diễn biến từng cuộc họp".

Theo Tai Wong, nhà đầu tư kim loại quý độc lập, Fed ra tín hiệu thiếu chắc chắn về các động thái sau này. "Jerome Powell gọi đây là động thái cắt giảm để "quản trị rủi ro". Việc này đã châm ngòi cho hoạt động bán chốt lời trên thị trường", Wong nói, nhưng cho rằng diễn biến hôm qua là sự điều chỉnh hợp lý. Trừ phi giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 3.550 USD, xu hướng tăng vẫn được bảo toàn.

Đây là lần đầu tiên Fed giảm lãi suất năm nay. Giá vàng thường tăng khi lãi suất đi xuống, do kim loại quý không trả lãi cố định.

Giá vàng tăng lên mức kỷ lục mới, sau đó giảm mạnh trong phiên 17/9. Đồ thị: Reuters

Năm nay, giá vàng đã tăng 39%, chủ yếu nhờ lực mua của các ngân hàng trung ương, nhu cầu đa dạng hóa tài sản khỏi đồng đôla Mỹ và trú ẩn trong biến động chính trị - thương mại, cùng đồng USD yếu đi. Deutsche Bank tuần này nâng dự báo giá trung bình năm tới, từ 3.700 USD lên 4.000 USD.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số diễn biến trái chiều. DJIA tăng 0,6%, trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 0,1% và 0,3%.

Động thái của Fed đã được nhà đầu tư dự báo trước đó. "Thị trường bớt hứng khởi, do đã kỳ vọng vào khả năng Fed nới lỏng mạnh tay hơn. Powell thừa nhận thị trường lao động yếu đi, nhưng cho rằng không cần giảm lãi suất mạnh khi tình hình chưa nghiêm trọng", Michael Rosen - Giám đốc Đầu tư tại Angeles Investments nhận xét.

Việc Fed nâng dự báo lạm phát cũng cho thấy công việc của họ ngày càng thách thức. Cơ quan này luôn phải tìm cách cân bằng giữa thị trường lao động và lạm phát khi điều chỉnh chính sách tiền tệ.

Cổ phiếu Nvidia phiên 17/9 gây sức ép lên thị trường. Mã này giảm 2,6% sau thông tin trên Financial Times rằng giới chức Trung Quốc chỉ đạo các hãng công nghệ lớn ngừng mua chip RTX Pro 6000D của Nvidia.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng lại tăng tốc, kéo DJIA lên. Cổ phiếu hãng thẻ American Express tăng 2,7%.

Cổ phiếu Lyft tăng 13,1% sau thông tin Waymo, công ty con của Alphabet sẽ hợp tác với hãng gọi xe này để triển khai dịch vụ taxi tự lái tại Nashville năm tới. Ngược lại, cổ phiếu đối thủ Uber giảm 5%.

Hà Thu (theo Reuters, Kitco)