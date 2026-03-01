Giá vàng có thể vượt 5.500 USD tuần tới sau khi Mỹ - Israel tấn công Iran

Giới phân tích và nhà đầu tư đều đặt cược vào kịch bản giá vàng tăng khi Mỹ và Israel tấn công Iran, khả năng tới 5.500 USD một ounce.

Tuần này, 18 nhà phân tích Wall Street tham gia khảo sát vàng của Kitco, với phe lạc quan vẫn giữ đa số. 12 chuyên gia, tương đương 67%, kỳ vọng kim loại quý vượt 5.300 USD tuần tới, trong khi chỉ hai người (11%) dự đoán giảm. Bốn người còn lại (22%) cho rằng rủi ro cân bằng trong ngắn hạn.

Trong khi đó, 266 nhà đầu tư cá nhân Main Street đã bỏ phiếu cho cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco, với tâm lý cải thiện mạnh. 202 nhà đầu tư (76%) dự đoán giá vàng tiếp tục tăng tuần tới, 34 người (13%) dự báo giảm và còn lại (11%) cho rằng giá đi ngang.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới giao ngay tăng 94 USD lên 5.278 USD một ounce. Đây là mức cao nhất kể từ phiên 30/1.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nói việc vàng vượt 5.250 USD có thể báo hiệu một đợt tiến tới 5.500 USD một ounce - vùng đỉnh cách đây một tháng. Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm giảm dưới 4% khiến vàng - tài sản không sinh lãi - hấp dẫn hơn.

Trước đó vào cuối tháng 1, vàng thế giới từng lập kỷ lục trên 5.595 USD một ounce nhưng nhanh chóng điều chỉnh sau vài giờ.

Vàng thế giới tuần qua vượt kháng cự quan trọng 5.250 USD để chốt ở sát 5.278 USD một ounce. Nguồn: CNBC

James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, vẫn giữ quan điểm lạc quan và cho rằng "không có lý do để nghi ngờ lúc này, dù giá vàng hiện tại khá thách thức". Ông nói mua đuổi ở mức hiện tại có thể khó, nhưng chưa thấy lý do cho việc đảo chiều xu hướng.

Ngoài những diễn biến mới từ căng thẳng địa chính trị, các yếu tố cơ bản hỗ trợ vàng trong vài năm qua vẫn giữ nguyên.

Rich Checkan, Chủ tịch kiêm COO của Asset Strategies International, làm rõ nền tảng của thị trường đã được xây dựng trong 4 năm qua, khi các ngân hàng trung ương mua vàng với mức chưa từng có trong lịch sử.

"Các chính phủ nước ngoài nắm giữ và tin tưởng vàng hơn đồng USD", ông nói thêm.

Các thỏi vàng và tiền xu được trưng bày tại London, Anh. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, vẫn có một vài ý kiến trái chiều. Alex Kuptsikevich, nhà phân tích cấp cao tại FxPro, cho rằng giá vàng sẽ giảm. Vàng tăng khoảng 2% tuần trước và là tuần tăng thứ ba liên tiếp. Do đó, về dài hạn cần chuẩn bị cho kịch bản giá thấp hơn và áp lực bán gia tăng.

Các nhà phân tích của CPM Group đưa ra khuyến nghị bán vàng hôm 27/2, với mục tiêu ban đầu 5.100 USD trong giai đoạn 23/2-6/3 và mức dừng lỗ 5.275 USD. Họ vẫn kỳ vọng giá cao hơn trong khoảng một tháng tới, nhưng có khả năng giảm tuần tới. Nhóm phân tích này khuyến nghị nhà đầu tư giao dịch cực ngắn hạn nên đứng ngoài hoặc mở vị thế bán ngắn hạn.

Sean Lusk, đồng giám đốc phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, đồng ý rằng đợt tăng gần đây của kim loại quý không chỉ do xung đột ở Iran, nhưng thừa nhận một thỏa thuận hoặc sự hạ nhiệt nào đó với chính quyền Tehran có thể gây ra một đợt bán tháo. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các nhịp giảm của cả vàng và bạc trước đây đều ghi nhận xu hướng mua vào khá tốt. Ông tin tâm lý này vẫn chưa dứt điểm, nhờ đó mà đà giảm, nếu có, không quá sâu.

Tiểu Gu (theo Kitco)