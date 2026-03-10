Giá vàng chững lại khi nhà đầu tư chuyển sang giữ USD

Giá vàng điều chỉnh khi căng thẳng Trung Đông khiến nhà đầu tư tạm thời chuyển sang nắm giữ USD, song triển vọng dài hạn vẫn không đổi, theo chuyên gia.

Giá vàng tăng vọt lên mức 5.400 USD một ounce ngay sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu khi thị trường điều chỉnh trở lại. Một tuần qua, kim loại quý dao động trong vùng 5.000 - 5.100 USD một ounce, phản ánh trạng thái giằng co giữa nhu cầu trú ẩn và áp lực từ đồng USD mạnh lên.

Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA), nhận định nhịp điều chỉnh là tạm thời, đồng thời cho rằng giá vẫn đang duy trì ở ngưỡng cao.

Theo ông, biến động của kim loại quý mới đây chịu áp lực từ đà tăng của giá dầu và đồng USD. Giá dầu thế giới tăng mạnh, khi vượt 100 USD ngày 8/3 và sau đó giảm về quanh 90 USD, làm dấy lên lo ngại lạm phát, kéo chỉ số đồng USD tiệm cận mốc 100 điểm, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Bên cạnh đó, sự sụt giảm của các thị trường chứng khoán tại Mỹ, châu Á và châu Âu buộc một số nhà đầu tư và quỹ giao dịch phải bán vàng để bổ sung ký quỹ cho danh mục cổ phiếu.

"Trong giai đoạn thị trường biến động mạnh, nhu cầu nắm giữ tiền mặt, đặc biệt là USD gia tăng, khiến dòng tiền tạm thời rút khỏi vàng", ông Khánh nói với VnExpress.

Đồng quan điểm, ông Bùi Văn Huy, Phó chủ tịch Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, cho rằng việc giữ tiền mặt bằng USD lúc thị trường biến động giúp nhà đầu tư linh hoạt phân bổ vốn. Đây là yếu tố phòng thủ, tạo điều kiện để nhà đầu tư tận dụng cơ hội khi các tài sản khác điều chỉnh về mức định giá hấp dẫn hơn.

Mặt khác, ở góc độ cung cầu, động thái của các ngân hàng trung ương cũng thu hút sự chú ý. Ngân hàng Trung ương Ba Lan có thể cân nhắc bán ra khoảng 100-200 tấn vàng để bổ sung ngân sách quốc phòng. Còn Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục mua vào kim loại quý, dù số liệu công bố chính thức chỉ khoảng 1-2 tấn mỗi tháng. Nhìn chung, xu hướng tích lũy vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn duy trì, trong khi các quỹ ETF có thể mua bán linh hoạt theo nhu cầu của nhà đầu tư.

Còn theo thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong lịch sử, giá vàng tăng trong hai phần ba trường hợp căng thẳng địa chính trị leo thang.

Tuy nhiên trong hai tuần sắp tới, theo tính toán WGC, diễn biến kim loại quý thường khó dự đoán và biên độ dao động kéo giãn, xác suất tăng giá giảm xuống chỉ khoảng 57%.

WGC cũng cho rằng sự phục hồi của đồng USD, được thúc đẩy bởi xung đột Trung Đông, có thể chỉ mang tính ngắn hạn. Nếu xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh quay trở lại, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá vàng.

Vàng nhẫn trơn bán tại trụ sở SJC ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Về mặt kỹ thuật, Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, chia sẻ với Kitco rằng 5.000 USD một ounce là ngưỡng tâm lý quan trọng cần theo dõi.

"Nếu giá đóng cửa tuần dưới 5.000 USD, điều đó có thể báo hiệu một đợt giảm sâu hơn. Bên mua vẫn quay lại nếu mức này chứng tỏ là vùng hỗ trợ đáng tin cậy", ông nói, đồng thời cho biết các mốc kỹ thuật quan trọng gồm 5.200 USD, 5.050 USD, 5.000 USD và 4.900 USD.

Trong bối cảnh thị trường đang chú ý tới giá năng lượng, một số nhà phân tích cho rằng vàng có thể nhạy cảm với dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố tuần này. Nhà đầu tư cần theo dõi báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Về dài hạn, ông Huỳnh Trung Khánh cho rằng các yếu tố hỗ trợ giá vàng vẫn còn, gồm căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed. Dù cơ quan này có thể chưa vội giảm lãi suất ngay, thị trường vẫn dự báo họ có thể cắt giảm lãi suất khoảng 2 lần trong năm nay.

Theo ông Khánh, nhìn chung vàng vẫn được coi là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Nhiều tổ chức tài chính lớn như Citi, JPMorgan hay Bank of America tiếp tục đưa ra dự báo tích cực, cho rằng khó xảy ra kịch bản kim loại quý giảm sâu trong tương lai gần.

Trong báo cáo mới nhất sau xung đột leo thang tại Trung Đông, Ngân hàng UOB (Singapore) nhận định giá vàng còn biến động trong ngắn hạn song nhu cầu trú ẩn dài hạn với kim loại quý vẫn vững chắc. Các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua vào mạnh mẽ, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng tăng mua vàng vật chất. Căng thẳng mới tại Iran càng củng cố nhu cầu trú ẩn này. Nhà băng này duy trì quan điểm tích cực và nâng dự báo giá vàng lên 5.800 USD vào cuối năm và có thể đạt 6.000 USD vào đầu năm sau.

Quỳnh Trang